Anvisa integra Vigilância Sanitária de Suzano no grupo das 80 do País em gestão da qualidade

A Vigilância Sanitária de Suzano foi selecionada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para integrar um grupo de 80 órgãos do País que contarão com ferramentas voltadas à gestão da qualidade. A equipe local vai participar do segundo nível do programa nacional “IntegraVisa”, que pretende oferecer as condições necessárias para modernização dos processos de trabalho, com o objetivo de fortalecer as ações de saúde pública.

Com essa participação, Suzano se junta a um grupo seleto de órgãos estaduais e municipais que estão implementando práticas avançadas de gestão no âmbito da vigilância sanitária, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

A capacitação de nível II do programa sucede a primeira etapa de capacitação, finalizada neste mês, e se propõe a colaborar com o desenvolvimento e avaliação do sistema de gestão da qualidade por meio da implantação de metodologias de gestão, planejamento estratégico e monitoramento de resultados, contribuindo para uma atuação mais eficiente, transparente e orientada para o cidadão.

O “IntegraVisa” é desenvolvido a partir da parceria entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, referência nacional em gestão da qualidade e inovação em saúde. O curso ocorre em formato híbrido, entre novembro deste ano e abril do ano que vem, combinando atividades presenciais e virtuais, e será acompanhado por especialistas e consultores dos dois órgãos.

A atuação da Vigilância Sanitária de Suzano nos últimos oito anos, ainda sob gestão do governo Rodrigo Ashiuchi, já havia chamado a atenção do projeto “IntegraVisa”, a ponto de o órgão municipal ser um dos 200 selecionados em todo o Brasil para fazer parte no nível I da iniciativa nacional, cujo foco foi a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade nos órgãos participantes.

A proposta busca promover melhorias institucionais como maior eficácia na fiscalização, aperfeiçoamento na tomada de decisões e alinhamento às diretrizes internacionais do setor.

A seleção da cidade se deu com base no porte do município, ações realizadas e no envolvimento prévio de técnicos locais em capacitações promovidas pela Anvisa.

Alguns desdobramentos da participação na primeira etapa foram a criação de um grupo interno de trabalho voltado à gestão da qualidade, com encontros periódicos voltados à implementação de melhorias em processos de trabalhos, e a realização de um ciclo de dez capacitações para o público em setembro, que reuniu cerca de 400 interessados em aperfeiçoar práticas nos setores de saúde, alimentação, estética e outros serviços com riscos sanitários em geral.

Houve dez palestras, que somaram quase 30 horas de conteúdo ministrado. Entre os temas que despertaram maior interesse destacam-se “Boas Práticas em Drogarias”, com 65 participantes, “Comércio de Carnes Seguras”, com 55, e “Instituição de Longa Permanência de Idosos”, com 53.

Segundo a diretora de Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lorente, a participação no nível II do “IntegraVisa” reforça a consolidação de práticas modernas de gestão.