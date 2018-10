Ao lado de Ashiuchi, Prado e Alvino fazem ‘arrancada final’ em Suzano

A dupla de deputados André do Prado (PR) e Marcio Alvino (PR) que concorre, respectivamente, à reeleição na Assembleia Legislativa e Câmara Federal, encerraram nessa quarta-feira (3) a campanha eleitoral em Suzano.

O evento intitulado 'Arrancada Final' reuniu cerca de cinco mil pessoas no Bunkyo, inclusive com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e a presidenta do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, além de vereadores e lideranças comunitárias.

Na oportunidade, os parlamentares apresentaram a prestação de contas dos serviços realizados ao longo do último mandato.

Entre eles, está o investimento na Santa Casa de Suzano, no Pronto-Atendimento (PA) de Palmeiras, obras de pavimentação na cidade e a inauguração da Arena Max Feffer.

Também foram pontuados os trabalhos em andamento, como o Hospital Regional e a alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), dentro do projeto original. A expectativa é de que a saúde seja a prioridade dos republicanos.

Caso reeleitos, a luta será pelo atendimento do Hospital das Clínicas de portas abertas à comunidade.

A quatro dias das eleições gerais, Alvino destacou também candidatura do governador Márcio França (PSB). "França diz que o Alto Tietê fez a diferença nesta eleição. É preciso comparar candidatos e pesquisar quem realmente fez nos últimos anos".

Já André do Prado, relembrou o apoio à caminhada do prefeito Ashiuchi na política, que cumpre o primeiro mandato na prefeitura suzanense. "Há dois anos começamos um trabalho de parceria para que o plano de governo do prefeito fosse cumprido", disse ao pontuar as dificuldades que a gestão enfrentou nos primeiros meses de 2017, sobretudo com as dívidas da Santa Casa.

Prado ainda aposta no apoio das lideranças de bairro que, segundo ele, foram receptivas com as propostas e levaram demandas da cidade à Assembléia Legislativa.