Apae de Suzano busca recursos para ampliar espaço e atendimentos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano está buscando recursos para poder fazer a ampliação de seu espaço e, consequentemente, de seus atendimentos, além de diminuir a fila de espera. A informação é da presidente da instituição, Silmara dos Reis, que participou do DS Entrevista nesta terça-feira (27).

Atualmente, a associação atende cerca de 300 pessoas, sendo 110 adultos, que ficam na parte da educação, e 190 crianças, que estão na área da saúde. A fila de espera, atualmente, é de cerca de 540 pessoas.

“Ficaria no mesmo lugar que estamos, temos a disponibilidade pelo terreno que temos. A gente já vem fazendo o estudo para ampliar, tem um terreno do lado que estamos tentando negociar com a dona para comprar ou algum outro tipo de negócio. Estamos tendo apoio da Prefeitura. Aumentaria muito os atendimentos. Tiraríamos a fila de espera ao menos pela metade. A Apae já é uma referência ao município e isso engrandeceria ainda mais a instituição”, disse a presidente.

A população pode ajudar com diversos tipos de doações: roupas, alimentos e até mesmo dinheiro. “Temos o pix da instituição para quem quiser ajudar diretamente. O pix é o CNPJ: 49.908.742/0001-09. Recebemos doações de roupas também, porque temos o bazar na instituição. Também aceitamos alimentos para fazer cestas básicas, mas aceitamos a doação de cesta básica pronta. Entregamos às famílias. Tudo que venha à instituição nós aceitamos”.

A Apae também realiza diversos eventos voltados para a arrecadação de fundos, como o bazar. “Esperamos ter uma quantidade boa de roupas e vemos uma data acessível, fazemos dentro da instituição. Montamos as araras e as pessoas vão lá comprar. Todo o dinheiro é revertido à instituição, na manutenção, compra de materiais e equipamentos. Tudo é reinvestido na instituição”, disse.