Apae de Suzano completa 45 anos e terá comemoração

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano está completando 45 anos e será feita uma comemoração na sede da instituição no dia 16, às 13h30. A festa é fechada para pais e não terá arrecadação de fundos.

Fundada em 1978 com o objetivo de oferecer apoio, suporte e atendimento de qualidade, a Apae de Suzano atende, atualmente, 300 pessoas com deficiência.

A diretora geral da instituição, Claudineia Machado, fez um balanço do trabalho, afirmando que ainda tem muito a ser feito. “Ainda há muito trabalho a ser feito e muitos desafios a serem superados. Estamos preparados para enfrentar cada obstáculo e seguir adiante”.

Durante a comemoração, alunos apresentarão músicas e bailarinas estarão presentes para também se apresentarem.

Claudineia explicou as atuações de trabalho da Apae de Suzano. “Atendemos na área da educação, com projeto sócio educativo, e na área da saúde, onde atendemos com fisioterapia solo, psicologia individual e familiar, fonoaudiologia e fisioterapia aquática”.

Eventos da Apae

Para arrecadar fundos e reinvestir na instituição, a Apae está preparando um evento em parceria com a “Feira Santa Louça”. Nele, serão vendidos artigos de louça, como pratos, refratários, xícaras e copos.

Esse evento acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho, todos os dias das 9 às 19 horas. “Em todos os eventos utilizamos o dinheiro arrecadado para pagamento e reinvestimento. Essas parcerias ajudam muito com compra de materiais pedagógicos e pagamento de terceiros”, contou Claudineia sobre o dinheiro arrecadado em eventos. A Apae terá direito a 8% do valor total arrecadado nos dias da feira. A Apae de Suzano está localizada na rua Vereador Romeu Graciano, 301, no bairro Vila Mazza.