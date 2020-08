Apae de Suzano mantém atendimento a alunos durante a pandemia

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano manteve o atendimento aos alunos durante a pandemia. Mesmo com as limitações impostas pelo novo coronavírus, a entidade encontrou na tecnologia uma forma de aproximar a associação daqueles que necessitam dos atendimentos.

A diretora geral da Apae, Claudinéia Machado, conta que desde de o início da quarentena, os profissionais que trabalham na entidade vêm atendendo aos cerca de 300 alunos de forma remota, através do teleatendimento, realizado pelo telefone e whatsapp, assim como aos pais com o suporte psicológico e apoio necessário durante esse período. "A nossa unidade está aberta. No mês passado, reabrimos o setor clínico para consultas, como hidroterapia, fonoaudiólogo e psicólogos. Para tal, nós demos a opção aos pais para que decidissem se os filhos voltariam com as consultas presenciais ou se permaneceriam com o teleatendimento", relata a diretora.

Claudinéia diz que, para não causar aglomerações e garantir maior segurança aos profissionais e aos alunos, todas as consultas presencias são marcadas antecipadamente, e com todos os protocolos de higiene preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). "Atendemos apenas um aluno por hora, para que haja tempo para limpar e higienizar toda a área comum. Utilizamos máscara, álcool em gel, distanciamento e tomamos todos os cuidados. Mas não deixamos de atender", pontua.

Eventos beneficentes

Com a chegada da pandemia, todos os eventos beneficentes que estavam programados precisaram ser cancelados. Com o objetivo de angariar fundos para a entidade, a associação retomou alguns eventos no mês passado. Em julho, um "Outlet Solidário" em prol da Apae foi realizado. Para garantir a segurança no evento, mais de 2.000 máscaras foram distribuídas e todas as medidas de segurança foram tomadas, bem como o controle de acesso, permitindo apenas 20 pessoas por vez.

Além do outlet, a diretora conta que a "Piza Solidária da Apae", também foi uma das formas encontradas para dar continuidade aos trabalhos realizados pela entidade. Em parceria com uma pizzaria de Suzano, uma vez por mês, a associação vende pizzas pré-prontas por R$ 25,00. Claudinéia reforça que, mesmo com a pandemia, a associação continua recebendo doações.

A Apae de Suzano está localizada na rua Vereador Romeu Graciano, 301, na Vila Mazza (ao lado da Marginal do Una). Mais informações podem ser obtidas através do telefone (11) 4747-1424.