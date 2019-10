Apae de Suzano recebe segunda edição do Outlet Solidário a partir desta quarta-feira

A segunda edição do Outlet Solidário, realizado na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, acontece a partir desta quarta-feira, 9, até o dia 12 de outubro, das 10 às 19 horas, na Rua Vereador Romeu Graciano, 301, Vila Mazza. Todas as peças contam com até 80% de desconto.

As novidades dessa edição são as peças de roupas de cama, mesa e banho. O Outlet vai contar com vestuário masculino, feminino, infantil e também com calçados. Parte da verba arrecadada será revertida para a Associação.

A diretora geral da Apae de Suzano, Claudineia Machado, está confiante com a segunda edição do Outlet e relembra que a primeira foi positiva para a Associação.

"Ajuda muito a Apae. Foi bem positivo o primeiro Outlet. Peço para que o pessoal compareça e compre alguma coisa, pois cada peça ajuda a nossa instituição", diz. A diretora afirma que em comemoração ao Dia das Crianças (12) haverá promoção especial para roupas infantis.