Apae de Suzano tem prédio invadido por vândalos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano foi saqueada. De acordo com a diretora geral da unidade, Claudinéia da Silva Machado, foram levados alimentos destinados às crianças, panelas, um liquidificador e um espremedor industrial, além de ventiladores.

Segundo o relato, ao chegarem ao local, por volta das 7h30 da manhã dessa segunda-feira, as merendeiras se depararam com as portas quebradas e o local saqueado. A Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas. A Apae dispõe de câmeras de segurança, que serão analisadas pela polícia para tentar identificar os bandidos.

Ajuda

As crianças não puderam se aproximar dos alimentos revirados. Segundo a diretora do local, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Larissa Ashiuchi, fez a doação alimentos para os jovens, que foram ao local nessa segunda.

O Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado no Distrito Policial (DP) Central de Suzano. A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), afirma que executa o trabalho de prevenção primária com policiamento e patrulhamento motorizado, ronda escolar e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Este trabalho tem atuação na região da Vila Mazza e as ações são realizadas em parceria com as Polícias Civil e Militar.

A pasta também reforça que a Central de Segurança Integrada (CSI), inaugurada no começo de maio, mantém contato direto com outras forças de Segurança Pública, o que proporciona resposta rápida e eficiente às ocorrências.