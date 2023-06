Apae de Suzano venderá louças para arrecadar fundos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano terá um evento com venda de artigos de louça para a arrecadação de fundos. A parceria é com a empresa “Feira Santa Louça” e o evento acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho, todas as datas das 9 às 19 horas.

Entre as peças que serão comercializadas estão pratos, refratários, xícaras e copos. O valor mais baixo de um acessório será de R$ 5,00. De acordo com Claudineia Machado, diretora geral da Apae, a associação terá direito a 8% do valor que for vendido nos dias de evento.

Claudineia explicou como funciona a parceria com a empresa. “A gente cede o espaço da instituição para eles sem cobrar nada. A venda é feita por eles e a gente recebe a doação de 8% do valor arrecadado”. O dinheiro que entrará no caixa da associação será destinado à compra de materiais educativos e pagamento de terceiros.

O evento, que terá entrada gratuita, acontece pela primeira vez no Alto Tietê. “É a primeira vez que eles vêm pra cá e eles nos convidaram a participar. Essa feira é novidade no Alto Tietê”, conta Claudineia.

A diretora geral da associação suzanense contou a importância desses eventos para a instituição. “Todos os eventos, nós utilizamos o dinheiro para pagamento e reinvestimento. Essas parcerias nos ajudam muito com compra de materiais pedagógicos e pagamento de terceiros. É muito bom saber que a Apae de Suzano é procurada para parcerias. Isso mostra a nossa transparência com o nosso trabalho”.

A Apae de Suzano está localizada na rua Vereador Romeu Graciano, 301, no bairro Vila Mazza.