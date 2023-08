Apagão de energia no país afeta parcialmente a operação na linha 4-amarela do metrô de SP

O apagão nacional que atingiu o Distrito Federal e pelo menos 20 estados brasileiros, na manhã desta terça-feira (15/8) afetou alguns bairros de São Paulo e até a circulação do metrô.

A circulação dos trens da linha 4-amarela do metrô, operada pela ViaQuatro, operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações.

O problema começou por volta de 8h2o e se prolongou, pelo menos, até 9h25. O problema afetou toda a linha 4-amarela. Desde as 9h, a circulação ficou interrompida entre as estações Luz e Paulista. O sistema Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) foi acionado para atender esse trecho.

Em nota, a ViaQuatro diz que o problema foi ocasionado, em razão de "oscilação externa na alimentação de energia elétrica".

Os passageiros, segundo a concessionária, foram orientados por avisos sonoros e por agentes de atendimento e segurança nos trens e estações. Técnicos da ViaQuatro atuaram para normalizar a operação.

Segundo relato das redes sociais de passageiros, há outras linhas afetadas do metrô: Linha 1-Azul; Linha 2-Verde; Linha 3-Vermelha; Linha 4-Amarela; Linha 15-Prata.

De acordo com o Metrô, nas linhas 1, 2 e 3 o reflexo da falta de energia foi sentido na iluminação das estações e não na operação dos trens.