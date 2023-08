'Apagão' no País atinge moradores do Alto Tietê

O “apagão” registrado em todo o País ontem atingiu as cidades do Alto Tietê.

A EDP - empresa responsável pela distribuição de energia para o Alto Tietê, 70 municípios do Estado do Espírito Santo e 28 cidades em todo o Estado de São Paulo - informou que na manhã de ontem (15) que clientes da sua área de concessão tiveram o fornecimento de energia impactado devido a uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN). A rede elétrica de distribuição da EDP foi normalizada imediatamente.

A causa da ocorrência está sendo apurada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Em São Paulo, um dos serviços mais afetados foi o Metrô, que teve cinco linhas prejudicadas, embora residências também tenham ficado sem energia. A Linha 4-Amarela operou, entre 8h30 e 9h25, com velocidade reduzida e maior tempo de intervalo entre as estações.

A ocorrência resultou em plataformas cheias de passageiros à espera do transporte.

Passageiros

De acordo com a ViaQuatro, os passageiros foram orientados por avisos sonoros e por agentes de atendimento e segurança (AAS) nos trens e estações. No fim da manhã, a operação na linha já se encontrava normalizada. A situação também foi normalizada em outras linhas que apresentaram falha na iluminação pela manhã.