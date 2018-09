Aparelho de testes de monitoramento é confundido com radar em Suzano

Um aparelho de testes de tráfego tem confundido os motoristas que transitam pela Rua José Correia Gonçalves, na Vila São Jorge. Por conta da semelhança, o aparelho está sendo confundido com um radar de velocidade e gerando indagações.

O aparelho foi instalado em um poste em frente a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. Segundo a Prefeitura as informações obtidas pelo aparelho serão utilizadas em estudos da própria administração. "Trata-se de dispositivo eletrônico dotado de câmera OCR que realiza leitura de dados de tráfego. Estes dados não serão utilizadas em ação de fiscalização que possa resultar em infração de trânsito", destaca.

O DS esteve nessa quinta-feira (27) pela manhã no local para apurar as informações. A maioria dos motoristas estava em dúvidas quanto à procedência do equipamento.

"Se for um radar, acho inviável colocar nessa rua. Esta área tem escolas e lombadas para evitar que o motorista ande rápido. Não há motivos para se colocar um radar aqui", conta o segurança Leonardo Bernardo, de 20 anos.

A motorista de vans escolares, Lidiane Matos, de 30 anos, compartilha da mesma opinião de Bernardo. "Um radar aqui não é ideal pois a rua não tem nem espaço para alguém estar acima da velocidade. As pessoas sabem que aqui tem escola e que o trânsito é parado no horário de saída e entrada de alunos", explica.

Sobre os radares, a Prefeitura informou que atualmente há 10 aparelhos em Suzano, localizados na Avenida

Jorge Bei Maluf, nº 800; Rua Major Pinheiro Fróes, nº 2.156, nº 532 e nº 2.161; Avenida Dr. Prudente de Moraes, nº 2.690; Avenida Armando Salles de Oliveira, nº 1.520; Rua Guilherme Garijo, nº 863; Avenida Miguel Badra, 1.670 e Avenida Mogi das Cruzes, n° 1.001.