Cidades

APCD-RMC abre votação popular para definição dos vencedores do "Prêmio Melhores do Ano 2025"

Iniciativa tem objetivo de reconhecer cirurgiões-dentistas com trajetórias de sucesso na região do Alto Tietê; Neste ano são 55 concorrentes em oito categorias diferentes

11 setembro 2025 - 14h04Por da Reportagem Local
APCD-RMC abre votação popular para definição dos vencedores do APCD-RMC abre votação popular para definição dos vencedores do "Prêmio Melhores do Ano 2025" - (Foto: Reprodução / Google)

A Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas Regional de Mogi das Cruzes (APCD-RMC) realiza, no dia 3 de outubro, a Festa Dia do Dentista 2025, promovida anualmente com os objetivos de valorizar e celebrar a Odontologia no Alto Tietê. O ponto alto do evento será a divulgação dos vencedores e entrega dos troféus do "Prêmio Melhores do Ano 2025", que reconhece personalidades de destaque na Odontologia da região. Em sua quarta edição consecutiva, a premiação tem 55 concorrentes em oito categorias diferentes. A votação é popular e a enquete permanecerá aberta até o dia 21 de setembro.

"A Festa do Dentista reúne a classe odontológica em uma grande confraternização, com objetivo de valorizar a profissão do cirurgião-dentista. É uma satisfação e uma alegria contar com a participação de cirurgiões-dentistas de todas as cidades da região nesse momento tão importante. Além disso, vamos reconhecer e premiar os profissionais que contribuem para o avanço da Odontologia no Alto Tietê", destaca o presidente da APCD-RMC, Paulo Henrique Marques de Oliveira.

A votação para escolha dos vencedores do "Prêmio Melhores do Ano 2025" é aberta ao público e pode ser realizada por meio do link: https://encurtador.com.br/wfKQD . Será aceita apenas uma votação para cada e-mail válido e cadastrado na hora do preenchimento da enquete. Além dos vencedores nas oito categorias, a APCD-RMC também fará uma homenagem, com entrega do Troféu Tiradentes à cirurgiã-dentista Uiara Montenegro, primeira mulher a receber a premiação na modalidade de honra ao mérito.

Confira abaixo as categorias e os nomes dos concorrentes:

A categoria “Empreendedor do Ano” premia cirurgiões-dentistas que se destacam por sua visão empreendedora, inovação e sucesso na gestão de negócios odontológicos, como clínicas, franquias ou consultorias, inspirando o crescimento da profissão. Os concorrentes são: Ahmad Nayef Saada(CROSP: 59.835), Claudio Sato (CROSP: 064.874), Priscila Andreotti (CROSP: 71.211), Sandra Melo (CROSP: 67.237) e Wesley Reginato (CROSP: 97.825).

Na categoria “Destaque da Odontologia” são reconhecidos cirurgiões-dentistas com carreira consolidada e liderança em suas áreas, que elevam a qualidade da Odontologia por meio de excelência clínica, pesquisa, ensino ou inovação. Os concorrentes são: Beatriz Kowalski Fiamini   (CROSP: 131.957), Cristiane Yumi Nagao (CROSP:65.520), Joaquina Diniz (CROSP: 115.367) e Erika Murakami (CROSP: 78.802).

Em “Odontologia nas Redes Sociais” são homenageados profissionais que usam as redes sociais de forma ética e educativa para promover a Odontologia, informando o público e valorizando a profissão. Os concorrentes são: Daniel Grisaro (CROSP: 83.784), Ítalo Barouch Totti (CROSP: 83.949), Mônica Costenaro (CROSP:71.204) e Charleston Bispo (CROSP: 111.894).

Já a categoria “Odontologia Solidária” são escolhidos cirurgiões-dentistas e acadêmicos que atuam voluntariamente em comunidades carentes, oferecendo atendimento gratuito e promovendo saúde bucal com responsabilidade social e humanização. Os concorrentes são: Lilian Silva, Marli Goulart (CROSP:129.431), Maritza Zapata (CROSP: 42.555), Renato Lopes Faury Junior (CROSP: 67.230) e Yosr Youssef.

A APCD-RMC também premia a categoria “Odontologia na Rede Pública”, voltada ao reconhecimento dos cirurgiões-dentistas que atuam com dedicação no serviço público de saúde da Região do Alto Tietê, garantindo atendimento de qualidade e promovendo a saúde bucal em comunidades carentes. Os concorrentes são: Rafael Reco (CROSP: 108.783), Thiago de Albuquerque e Silva (CROSP: 90.364), Carla Sousa Santos (CROSP: 49.483) e Elizabeth Emilia Dos Santos (CROSP: 153.974).

Categorias acadêmicas


O Prêmio Melhores do Ano ainda possui três categorias voltadas ao universo acadêmico. No quesito “Docente do Ano”, a APCD-RMC homenageia professores de graduação em Odontologia das faculdades da região que impactam positivamente suas aulas e o ensino com especialização e especialização.  Os concorrentes são: Alexandre Wuo (CROSP: 77.706), Laryssa Oliveira (CROSP: 132.495), Marcos Dias (CROSP: 68.359), Rada Saleh (CROSP: 34.805) e Ricardo Bruno Ventre (CROSP: 41.160).

A categoria “Aluno APCD do Ano” premia cirurgiões-dentistas que fazem seus cursos de atualização e/ou especialização na APCD-RMC e se destacam por desempenho acadêmico, ética e envolvimento, representando o futuro promissor da Odontologia regional. Os concorrentes são: Aline Meireles (CROSP: 162.839), Anne Caroline Santos Abruzzese (CROSP: 138.567), Barbara Franco (CROSP: 131.871), Miriam Furquim (CROSP: 152.915), Beatriz Cardoso (CROSP: 147. 460), Denise Morgan (CROSP: 119.994), Eloi Dolinski (CROSP:158.366), Moacyr Wuo (CROSP: 61.525), Priscila Santos (CROSP: 139.738), Renata Barros (CROSP: 166.939) e Sabrina de Brito (CROSP:169.158).

Por fim, na categoria “Mestre APCD do Ano” é dado reconhecimento aos professores da APCD-RMC que se destacam pela excelência no ensino, liderança e contribuição para a formação ética e técnica dos alunos. Os concorrentes são: Aline Braceiro (CROSP: 83.596), Andrea Maselli (CROSP: 60.241), Cleide Antoun (CROSP:63.761), Fabiano Vasconcelos (CROSP: 74.578), Flávio Kfouri (CROSP:32205), Juliana Gaschler (CROSP: 67.198), Laercio Toma (CROSP: 72.725), Lilian Maekawa (CROSP: 79.712), Luís Henrique Griecco (CROSP: 47.715), Marcelo Melo (CROSP: 95.885), Neivaldo Souza (CROSP: 34.841), Paulo Kawakami (CROSP:43.505), Raphael Fonseca (CROSP: 94.949), Ricardo Atuí (CROSP: 49.499), Roberto Miguita (CROSP: 5.927), Sauro Grassi (CROSP: 67.238), Tayna Carlini (CROSP:134:273).

