APCD RMC lança companha de alerta contra utilização de receitas caseiras nos dentes

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional de Mogi das Cruzes (APCD-RMC) lança, no mês de agosto, a campanha “Receita caseira na Odontologia, Não!”. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre os perigos da utilização de misturas indiscriminadas e sem comprovação científica nos dentes e cavidade bucal como um todo. As receitas, com os mais diversos tipos de substâncias e ingredientes, são facilmente encontradas na Internet, mas podem significar riscos à saúde dos pacientes.

Para desenvolver a campanha, a APCD-RMC fará uma série de publicações em suas redes sociais com alertas sobre os perigos dos principais mitos envolvendo o uso de receitas caseiras para supostamente tratar situações de dor, assim como para clarear ou limpar os dentes. Serão cinco post diferentes, um para cada semana do mês, a serem publicados sempre às quintas-feiras. A ideia é que os cirurgiões-dentistas de toda a região do Alto Tietê possam utilizar o material para publicar nos próprios canais e encaminhar aos pacientes.

“O uso de receitas caseiras nos dentes não tem comprovação científica e não encontra respaldo de instituições como, por exemplo, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Além de não fazer o efeito esperado, em alguns casos, essas práticas podem prejudicar a saúde bucal. Por isso, convidamos a todos os cirurgiões-dentistas da região que se juntem nessa corrente de desmistificação das informações equivocadas e conscientização dos pacientes”, destaca o cirurgião-dentista Paulo Oliveira, presidente da APCD-RMC.

Na primeira quinta-feira de agosto, dia 3, a APCD-RMC dará início à campanha com uma publicação contra o uso de pastas de dentes caseiras. As receitas podem variar bastante e envolvem os mais diversos ingredientes, incluindo cúrcuma, argila branca e óleo de coco. Porém, essas misturas podem acabar tendo efeito abrasivo nos dentes e não contam com adição de flúor, que possui comprovada importância para o combate às cáries e sensibilidade dos dentes. “É importante que os pacientes utilizem as pastas de dente tradicionais com aprovação da Avisa”, destaca Paulo Oliveira.

O segundo alerta, a ser publicado no dia 10 de agosto, diz respeito à utilização de clareadores caseiros com substâncias como, por exemplo, carvão ativado, bicarbonato de sódio, limão e vinagre. Muitos desses produtos possuem efeito corrosivo e podem desgastar o esmalte dos dentes, deixando-os mais suscetíveis ao aparecimento de cáries e a uma alta sensibilidade durante a alimentação, especialmente no que se refere a alimentos gelados.

Na terceira semana, a APCD-RMC vai combater os perigos da utilização de receitas caseiras para limpeza de tártaro. Muitas das misturas que prometem esse falso resultado envolvem a maceração de cascas de frutas como morangos, bananas e laranjas para esfregar nos dentes. Porém, nenhuma dessas supostas técnicas funciona e a frutose presente nas receitas ainda pode contribuir para o surgimento de cáries. “O fio dental é o único instrumento de uso caseiro que efetivamente ajuda na prevenção das placas. Mas uma vez que elas já estejam formadas, a limpeza deve ser feita por um cirurgião-dentista com as técnicas adequadas”, aponta o presidente da APCD-RMC.

O quarto alerta diz respeito ao uso de alho para o combate a dores nos dentes e gengivas. Apesar de possuir comprovadas propriedades medicinais com efeitos anti -inflamatórios e antibacterianos, a simples mastigação de dentes de alho não surtirá efeitos sobre a dor. Além disso, o alho puro possui sabor desagradável e odor forte que pode causar halitose (mau hálito). A orientação é que o paciente busque um consultório odontológico para realizar o tratamento adequado e, se for o caso, receber a correta prescrição de analgésicos.

Para fechar a campanha, a APCD-RMC fará um alerta contra a utilização de produtos naturais no combate ao bruxismo, que se caracteriza pelo ranger dos dentes durante a noite. Os chás de camomila, alecrim e jasmim, assim como óleos essenciais de capim-limão e lavanda possuem propriedades calmantes e podem ser utilizados de forma auxiliar ao tratamento, ajudando o paciente a relaxar e dormir melhor. Porém, o bruxismo deve ser tratado por um cirurgião-dentista que avaliará a melhor técnica odontológica a ser utilizada. “Sem o correto atendimento, esse paciente pode colocar os dentes sob forte pressão que, muitas vezes, provoca fissuras ou até mesmo a quebra dos dentes”, pontua Oliveira.

Odontologia sem mitos

O presidente da APCD-RMC, Paulo Oliveira, esclarece que, assim como as receitas caseiras não devem ser utilizadas, os pacientes também precisam ficar longe de produtos sem certificação, muitas vezes vendidos em farmácias e até supermercados. O mais importante é que, em caso de dúvidas, procurem por um cirurgião-dentista de confiança para receber os esclarecimentos corretos. “Conscientização e informação são armas poderosas no combate a informações falsas e na promoção de uma saúde bucal íntegra”, concluiu.