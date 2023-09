APCD-RMC realiza Festa do Dentista 2023 e vai eleger os "Melhores do Ano" na Odontologia da região

A Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas Regional de Mogi das Cruzes (APCD-RMC) realiza, no dia 6 de outubro, a Festa do Dentista 2023. O evento, promovido anualmente no privê do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, é um momento de celebração e valorização da Odontologia em todo o Alto Tietê. O ponto alto das Festa do Dentista deverá ser a divulgação dos vencedores do prêmio “Melhores do Ano”, que reconhece personalidades de destaque na Odontologia na região.

“A Festa do Dentista reúne a classe odontológica em uma grande confraternização, com objetivo de valorizar a profissão. Além disso, vamos reconhecer e premiar os profissionais que contribuem para o avanço da Odontologia no Alto Tietê. É uma satisfação e uma alegria contar com a participação de cirurgiões-dentistas de todas as cidades da região nesse momento tão importante”, destaca o presidente da APCD-RMC, Dr. Paulo Henrique Marques de Oliveira.

A enquete para eleição dos “Melhores do Ano” pode ser acessada pelo link https://encurtador.com.br/lnz34. Na categoria “Empreendedores do Ano” concorrem os cirurgiões-dentistas Ana Graziela Monteiro, Daniel Grisaro e Diego Razé. Na categoria “Destaques da Odontologia” estão os cirurgiões-dentistas Tatiana Mello, Claudio Sato e Marcelo Melo. Já para “Odontologia na Redes Sociais”, estão concorrendo os cirurgiões-dentistas Bruno Esteves, Natália Abdo, Tamires Torres e Larissa Lima.

O prêmio “Melhores do Ano” também vai reconhecer iniciativas na área de “Odontologia Solidária”, sendo que estão concorrendo Natália La Blanca, Eliane Tobias, Danila Alexandria, Marli Ribeiro e Dayane Rodrigues, com o projeto Boca Feliz; Priscila Andreotii, pela atuação no Instituto Sopa; Richard Malinowski, pelo trabalho desenvolvido no projeto Iluminar Mogi; e Ana Castro, com as inciativas do projeto Doutores das Águas.

Na categoria “Estudante do ano”, concorrem: Natália Silva, Thamyres Gutiérre, Bruna Letícia Almeida, Jaqueline de Oliveira, Fernando Marques, Amanda Cirelli Plantier, Gisele Ribeiro, Juliana de Oliveira e Cátia Cabrajac. Por fim, será eleito o “Mestre do Ano”, com os seguintes nomes: Dra. Juliana Azevedo Marques Gaschler, Dra. Daniela Calabrese Nunes, Dr. Gilberto da Cruz Bezerra Junior, Dr. Maxwell Lopes Albuini, Dr. Roberto Miguita, Dra. Juliana de Cassia Borges, Dra Cleide Fares Antoun, Dra. Aline Trípode Brites Braceiro, Dr. Fabiano Vasconcelos, Dra. Cristiane Caran, Dr. Paulo Kawakami, Dr. Ulisses Neto, Dr. Leonardo Quadrado, Dr. Ricardo Atuí, Dr. Luís Henrique Griecco, Dr. Marcos Silva, Dr. Khalil Sohl, Dr. Laercio Shiko Toma, Dr. Flavio Kfouri, Dr. Juscelino Kojima; Dr. José Dimas, Dra. Renne Freitas, Dr. Glauco Amorim, Dr. Fabio Akira, Dr. Nelson Sato, Dr. Milton Uozomi e Dr. Vinícius Brown.

Para finalizar, a premiação traz a categoria “Meu Dentista é Incrível”, que é aberta para o livre preenchimento, com o nome de preferência das pessoas que responderem à enquete. A votação permanece aberta até a próxima sexta-feira, dia 22 de setembro. O resultado final será divulgado no palco da Festa do Dentista, com entrega da premiação pela diretoria executiva da APCD-RMC.

“Todos os nomes foram escolhidos de forma criteriosa e são profissionais que efetivamente fazem a diferença dentro de suas áreas de atuação. Convidamos a todos que participem e respondam à enquete para que nos ajudem a eleger os “Melhores do Ano”, reconhecendo a trajetória de pessoas que são grandes exemplos para a Odontologia regional”, destaca o presidente Paulo Oliveira.