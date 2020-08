Apelo de mãe por uma vaga de UTI para o filho, de 9 anos, comove redes sociais

O apelo de uma mãe, pelo Facebook, por uma vaga de UTI Infantil para o filho gerou comoção nas redes sociais e pedidos de providências. O garoto Miguel, de 9 anos, estava internado no Pronto-Socorro (PS) de Suzano. Chegou a ser transferido para um Hospital de Guarulhos, após a mãe pedir ajuda, mas morreu.

O caso aconteceu na sexta-feira. Era portador de artrogripose - doença congênita rara que se caracteriza por múltiplas contraturas articulares e pode incluir fraqueza muscular e fibrose.

Segundo o DS apurou, a criança deu entrada no dia 29 de julho na Pediatria do Pronto-Socorro de Suzano.

No momento da admissão, o menino vinha com histórico de 4 dias de coriza, tosse e teve piora no quadro de saúde, o que fez a família procurar atendimento médico. O acolhimento foi feito na sala de emergência.



O tratamento inicial teve inalações, soro para hidratação venosa e medicamentos específicos também pela veia. Com o quadro de saúde piorando, a mãe pediu ajuda para conseguir uma vaga de UTI.

Neste sábado (1º de agosto) o prefeito Rodrigo Ashiuchi fez postagem nas redes sociais lamentando o caso.

Segue baixo a íntegra da postagem do prefeito:

“Lamentamos muito a morte da criança suzanense de 9 anos, ocorrida no dia 31 de julho, no Hospital Municipal da Criança, em Guarulhos.



A criança foi admitida dia 29 de julho de 2020 na Pediatria do Pronto-Socorro de Suzano e recebeu todo o atendimento inicial pela equipe de pediatras de plantão.



No momento da admissão, a criança vinha com história de 4 dias de coriza e tosse com piora nas últimas horas, o que fez a família procurar atendimento médico. O acolhimento inicial foi feito na sala de emergência com monitorização de saturação de oxigênio, sob cuidados da equipe pediátrica.



O tratamento inicial foi feito com inalações, soro para hidratação venosa e medicamentos específicos também pela veia. Solicitados exames e Raio-X de tórax, a equipe de pediatras fez diagnóstico inicial de pneumonia e crise asmática com leve desconforto respiratório. Vale ressaltar que a criança tem um longo histórico de problemas crônicos e também respiratórios, com diversas passagens pelo Pronto-Socorro Pediátrico.



Diante da pandemia atual, todos os quadros respiratórios são considerados suspeitas de uma possível infecção pelo Coronavírus. A criança também teve o quadro suspeito de COVID-19 e iniciado tratamento com oxigênio, inalações e antibióticos para pneumonia.



No dia seguinte, apesar de uma estabilização inicial, o quadro de saúde do paciente evoluiu para piora geral apresentando desconforto respiratório e imediatamente foi solicitado uma vaga em UTI Pediátrica pelo sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Foram intensificados os tratamentos em sala de emergência com aumento das inalações e oxigenação. Em menos de 24 horas a vaga foi liberada em Guarulhos e a transferência foi feita de forma segura e com todo o suporte necessário, por meio de ambulância de suporte avançada - UTI Móvel.



Informamos também, que todos os esforços da equipe pediátrica do Pronto-Socorro Municipal foram feitos para salvar a vida da criança. Infelizmente, o quadro grave atual, associado ao histórico clínico da criança, foram responsáveis pela evolução rápida de piora com necessidade de suporte de UTI Pediátrica. A criança foi transferida assim que a vaga foi liberada para essa unidade específica de cuidados intensivos.



Mais uma vez, lamento o ocorrido e me solidarizo com a família, em nome de toda a equipe do PS Municipal que fez o atendimento”.