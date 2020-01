Apenas serviços essenciais funcionam no Dia de São Sebastião

A maior parte dos serviços públicos prestados pela Prefeitura de Suzano estará suspensa nesta segunda-feira (20/01), feriado municipal do Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade. No entanto, os atendimentos essenciais não param, tais como urgência e emergência em Saúde, guarda e proteção patrimonial, limpeza urbana, velórios e sepultamentos. As atividades retornam totalmente na terça-feira (21/01).

Na data, serão mantidos os trabalhos nos Prontos-Socorros Municipais (PS) Adulto e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia de Suzano, e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também segue funcionando 24 horas e poderá ser acionado normalmente pelo número 192.

Outro setor essencial que continua é o da Guarda Civil Municipal (GCM). A corporação atenderá pelo telefone (11) 4745-2150, por meio do qual também é possível contatar a Defesa Civil. Vale lembrar ainda que coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios também seguem em funcionamento. Escolas municipais, centros culturais, bibliotecas, unidades de saúde e postos de atendimento ao cidadão retornam na manhã seguinte nos horários convencionais.

Trânsito

A data é tradicionalmente marcada por uma missa na Igreja Matriz da Praça João Pessoa e por uma procissão com a imagem de São Sebastião pelas ruas do centro da cidade, às 10 horas. Em razão disso, agentes da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana farão acompanhamento e interdições momentâneas no trânsito durante a passagem dos fiéis. O percurso inclui as ruas Benjamin Constant, Portugal Freixo e General Francisco Glicério.

Cultura e Lazer

A Secretaria de Cultura de Suzano iniciará neste feriado a Semana do Cinema Nacional, às 19 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro). A entrada é gratuita. O filme a ser exibido neste primeiro dia é Central do Brasil, de Walter Salles e que tem Fernanda Montenegro e Marília Pêra no elenco. A classificação indicativa é de 12 anos.

Como opção de lazer, também estará à disposição da população no feriado o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com pistas de caminhada e de skate, área verde, aparelhos para a prática de exercícios físicos e lanchonete, e que tem anexos o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o PlayPet.