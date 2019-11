Apenas serviços essenciais funcionam no feriado do Dia da Consciência Negra

A maior parte dos serviços públicos prestados pela Prefeitura de Suzano estará suspensa nesta quarta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra. No entanto, os atendimentos essenciais serão mantidos na cidade, tais como urgência e emergência em Saúde, guarda e proteção patrimonial, limpeza urbana, velórios e sepultamentos. As atividades retornam ao normal na quinta-feira (21).

Durante o período, serão mantidos os trabalhos nos Prontos-Socorros Municipais (PS) Adulto e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia de Suzano, e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também segue funcionando 24 horas e poderá ser acionado normalmente pelo número 192.

Outro serviço essencial mantido será o da Guarda Civil Municipal (GCM). A corporação atenderá pelo telefone (11) 4745-2150, por meio do qual também é possível contatar a Defesa Civil. Vale lembrar ainda que coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios também seguem em funcionamento. Escolas municipais, centros culturais, bibliotecas, postos de saúde e atendimento ao cidadão retornam na manhã seguinte nos horários convencionais.

Atividades

A Secretaria de Cultura de Suzano promoverá no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) uma série de atividades em referência ao Dia da Consciência Negra a partir das 13 horas. Haverá apresentações de samba e de rap, sarau de poesia, mostra de artesanato e baile musical. A entrada é gratuita.

Como opções de lazer, também está à disposição da população no feriado o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com pistas de caminhada e de skate, área verde, aparelhos para a prática de exercícios físicos e lanchonete, e que tem anexos o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o PlayPet.

Origem

O Dia da Consciência Negra tem como base histórica a data em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares (no estado de Alagoas), foi morto por tropas da coroa portuguesa em 1695, após organizar um local de resistência à escravidão. Atualmente, o feriado é voltado para a reflexão e o combate ao preconceito racial. A homenagem foi instituída em 2003 no calendário escolar e incorporada logo depois como feriado em mais de mil cidades de todo o País e nos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

Em Suzano, a data entrou no calendário de feriados municipais em 2009. Já em 2015, foi criada pela Câmara a “Medalha Nelson Mandela”, dedicada a reconhecer o trabalho de indivíduos e entidades que promovem a igualdade racial e combatem o preconceito. Em 2018, foi instituída a Semana “Negro Sim”, a ser celebrada em conjunto com o Dia da Consciência Negra.