Apeoesp e comissão de pais da Raul Brasil apoiam reforma, mas fazem cobranças

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) e a comissão de pais da Escola Estadual Raul Brasil, estão preocupados com o transporte de alunos até a Faculdade Piaget.

Ana Lúcia, coordenadora da subsede da Apeoesp em Suzano, disse que “o Estado está tirando dos alunos de Suzano o transporte escolar”. O Estado nega.

“Vejo como uma decisão unilateral do governo estadual. Mudaram sem contatar os pais. É muito importante a reforma, mas o local é distante”, explicou Ana Lúcia.

A sindicalista diz, também, que é a favor das reformas que a escola vai passar, mas que deveriam ocorrer no fim do ano letivo.

“Os alunos estão em época de prova, próximos de realizarem o Enem, como podem mudar drásticamente o lugar em que os alunos estudam?”, questionou Ana.

Ela concluiu dizendo que “falta respeito com a comunidade escolar”.

Em conversa com a reportagem, a comissão de pais da Raul Brasil, por meio de uma integrante do grupo, Juliana Santos, também fez os mesmos questionamentos que a Apeoesp.

A comissão afirma que entende o momento e respeita a decisão de a reforma acontecer agora. “Sabemos que a reforma veio em boa hora, e em outro momento ficaria muito apertado o prazo”. Ela conclui afirmando. “As crianças merecem”.

Mas Juliana explica que os pais temem pela segurança dos filhos. Segundo ela, muitos alunos da Raul Brasil vem de outros municípios, e com a distância para a Piaget, vão precisar sair mais cedo de casa.

“Pais de alunos que moram em bairros distantes ou em outros municípios procuraram para perguntar sobre um transporte para os filhos. A distância da Raul Brasil até a Piaget é de mais de 1 quilômetro e ainda tem a Avenida Mogi das Cruzes, que é muito deserta pela manhã”, concluiu Juliana.

Secretaria

Em audiência pública transmitida por rede social na quarta-feira, o secretário de estadual de Educação, Rosseli Soares, afirmou que o Estado vai disponibilizar um tranporte público. “O planejamento é colocar um ônibus da Raul Brasil até a Piaget”, disse.