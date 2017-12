Apeoesp questiona projeto de ‘reorganização’ da rede estadual de ensino na região

O Sindicato dos Professores no Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), por meio da subsede de Suzano, está questionando a implementação do projeto de Contrato de Impacto Social (CIS), que será aplicado no segundo semestre de 2018 e envolverá cerca de 122 escolas da rede estadual de ensino de regiões vulneráveis da Região Metropolitana de São Paulo.

O projeto que começou a ganhar repercussão no mês passado, quando a Secretaria Estadual da Educação colocou em consulta pública a minuta do edital sobre o contrato, foi motivo de muitos questionamentos, principalmente para os pais e alunos.

Para a coordenadora da Apeoesp de Suzano, Ana Lúcia Ferreira, todas as escolas estaduais foram consultadas, porém nenhuma lista foi publicada até o momento. Além disso, reformulou que é contra a privatização, e afirma ser de responsabilidade do governo garantir um ensino de qualidade aos alunos. "Não somos favoráveis a uma proposta que pretende repassar recursos públicos para empresas, e não para a solução da educação, somos a favor de uma escola pública estatal com qualidade de ensino, que é uma responsabilidade do Governo do Estado. Se a educação já está sendo sucateada imagina com a privatização?", explica.

Segundo ela, a suposta privatização aumentará a evasão escolar, o desemprego e a falta de autonomia da escola. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria da Educação, o projeto não é uma maneira de reorganização ou privatização, mas um modelo desenvolvido em países como o Reino Unido e reconhecido mundialmente como Social Impact Bond.

Para a dirigente de Ensino de Suzano Vera Lúcia Miranda, não existe privatização, mas sim uma licitação para manter a permanência do aluno na escola. "Existem algumas escolas que foram elencadas em todo estado com índice de abandono escolar, e com o novo projeto será filtrado quais destes receberá o CIS. Precisamos mantê-los para melhoria da educação no País, projetos como o Jovens Embaixadores, Protagonismo Juvenil e Guarda Mirim, que faz muita diferença na educação desses jovens", explica.