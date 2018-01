Apesar de manutenção realizada, SP-66 registra 53 buracos na pista

Cinquenta e três buracos foram contabilizados em todo trecho da Rodovia Henrique Eroles e Doutor Prudente de Moraes (SP-66), em Suzano. Do total, 38 são crateras comuns e 15 são tampas de esgoto desniveladas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Os pontos mais críticos estão localizados nas divisas com Mogi das Cruzes e Poá.

Serviços de Tapa-Buracos

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informou que em 2017 foram realizados serviços de Tapa-Buracos na via, além da reurbanização em um dos trechos com o plantio de palmeiras.

Sentido Poá

Dos 38 buracos comuns, de responsabilidade da Prefeitura, 23 são registrados no sentido Poá. Para se ter ideia, da Suzano Papel e Celulose até o Habib's há 10 crateras. A mais crítica é vista em uma lombada em frente à companhia. Já entre o trecho dos viadutos Leon Feffer e Ryu Mizuno foram computados seis buracos. Três deles estão situados na baia de ônibus da estação.

Sete crateras

No restante da rodovia até a cidade poaense, mais sete crateras, além de rachaduras e depressões, foram observadas. Partindo sentido Mogi, 15 buracos são contabilizados. O problema maior é verificado na ponte que faz divisa entre os municípios.

Sabesp

Em relação as 15 tampas da Sabesp, que na maioria dos casos são afundadas e também elevadas, nove foram registradas no sentido Poá. Destes, seis tampas são afundadas e três para fora do asfalto. Já no sentido Mogi, seis tampas danificadas foram computadas. Sendo quatro afundadas e apenas uma elevada. Questionada sobre os problemas, a Sabesp disse que enviou técnicos operacionais para averiguar a situação.

2018

De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, as próximas ações que devem ser executadas na SP-66 será a recuperação do canteiro central nos próximos meses.