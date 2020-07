Apesar de mudança para fase amarela, parques da região vão permanecer fechados

Mesmo com a recente mudança da região para a fase amarela do Plano São Paulo, que começa a vigorar na próxima segunda-feira (13), os parques do Alto Tietê vão permanecer fechados. Pelo menos oito parques não receberão o público nos próximos dias.

Em Suzano, a Prefeitura informou que ainda não há previsão de reabertura do Parque Municipal Max Feffer, e lembrou que o Hospital de Quarentena da cidade está localizado na Arena Suzano, que fica nas dependências do parque. Em Mogi das Cruzes, os cinco parques mantidos pela municipalidade (Centenário, Leon Feffer, Parque Municipal Chiquinho Veríssimo, Parque da Cidade e Ilha Marabá) seguem fechados.

De acordo com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, a cidade vai seguir as recomendações do Governo do Estado, que preconiza a abertura de parques apenas após 14 dias seguidos na fase amarela.

Em Ferraz de Vasconcelos, o Parque Nosso Recanto, o único na cidade, não deve abrir na próxima semana. Já na cidade de Poá, a administração informou que apesar de contar com diversas praças e com o Bosque da Nova Poá, os espaços permanecerão fechados.

Em março, os prefeitos que fazem parte do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), decidiram pelo fechamento de todos os parques públicos da região, como forma de evitar a propagação e o contágio pelo novo coronavírus nesses locais. Na época, cinco cidades da região tinham casos confirmados de Covid-19.

Reabertura na Capital

Na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou a reabertura de 70 dos 108 parques municipais para a próxima segunda-feira (13). Os parques da capital só poderão abrir das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira para passeios, corridas e caminhadas, não sendo permitida atividades em grupo. Ainda não há previsão de reabertura aos finais de semana e nem de outros parques.

Além disso, os locais só poderão funcionar com até 40% de sua capacidade. O uso de máscara será obrigatório, e os bebedouros estarão fechados por orientação da Vigilância Sanitária. Os permissionários, que são os ambulantes e lanchonetes que funcionam nas instalações, também podem voltar a funcionar, desde que respeitando protocolos de atendimento. Nos sanitários públicos, um esquema de limpeza especial funcionará com a intensificação da higienização do espaço. Álcool em gel também será disponibilizado e haverá restrição no número de portões abertos, além de demarcação no piso em áreas que promovam fila para o cumprimento do distanciamento social.