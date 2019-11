Apesar de queda de 73,67%, Alto Tietê fecha outubro com a criação de 481 empregos

A geração de empregos com carteira assinada no Alto Tietê teve uma freada em outubro deste ano, em relação ao mês de setembro. São 481 vagas criadas contra 1.827, um recuo de 73,67%. Apesar disso, a região mantém a sequência positiva quanto à geração de empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira, 21, pelo Ministério da Economia.

Do total de vagas criadas na região, Suzano foi quem teve o melhor saldo de outubro. Foram 277 vagas, resultado de 1.801 admissões e 1.524 demissões. A alta se dá por setores como serviços, construção civil, agropecuária e comércio. Em relação aos dados negativos está serviços de de indústria de utilidade pública, indústria de transformação, administração pública e extrativa mineral.

Os dados divulgados pelo Caged mostram que o décimo mês do ano trouxe um cenário positivo a outros municípios da região. Ao contrário do que ocorreu em setembro, Mogi das Cruzes gerou mais vagas do que encerrou. No total, 249 vagas de emprego com carteira assinada foram criadas, contra o fechamento de 183 do nono mês. O saldo é resultado de bons resultados em serviços, comércio e extrativa mineral.

Também completa a lista de cidades com saldo positivo Itaquaquecetuba, que gerou 136 vagas de emprego com carteira assinada; Arujá, com 67; Guararema, totalizando 32; e Biritiba Mirim, a qual encerrou outubro com a criação de 11.

A lista de cidades com resultado negativo é formada por Poá, com a extinção de 234; Ferraz de Vasconcelos, que perdeu 40; e Salesópolis, totalizando o fechamento de 17 vagas de emprego com carteira assinada.

Com o saldo de outubro, a região fecha o décimo mês com um total de 5.877 empregos com carteira assinada nos municípios do Alto Tietê.

Outubro passado

Se comparar outubro deste com ano com o mesmo mês do ano passado, a região teve uma diminuição de 42,81% das vagas criadas. Em 2018, os dez municípios do Alto Tietê computaram a geração de 841 empregos com carteira assinada.