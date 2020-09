Apesar de tráfego intenso, rodovias têm queda de mortes

Mesmo com o registro de tráfego intenso nas rodovias paulistas, o Governo de SP contabilizou menos mortes (- 7,4%) e menos acidentes (- 15,4%) no feriado de 7 de Setembro na comparação com 2019.

Neste ano, DER e Artesp registraram 25 mortes nas estradas, ante 27 no ano passado, e 757 acidentes, contra 895 em 2019. A comparação abrange 5 dias entre 3 e 7 de setembro deste ano e 5 e 9 do mesmo mês de 2019, quando o feriado caiu num sábado - mesmo com o feriado prolongado agora, houve menos mortes e acidentes.

Somente nas rodovias administradas pelo DER, houve redução de 13,7% no total de acidentes e 53,8% no número de vítimas fatais. Os números reforçam a principal preocupação do Governo de São Paulo, que é garantir a segurança dos usuários.