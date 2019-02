Aplicação de duas notificações no mesmo dia gera polêmica em Suzano

Os motoristas de Suzano estão reclamando da aplicação de notificações da Zona Azul. Em alguns relatos, motoristas receberam a mesma notificação duas vezes, e são obrigados a comprarem dois carnês da Zona Azul no mesmo dia.

Segundo um dos motoristas, Arrones Junior, o caso aconteceu com ele na segunda-feira passada. Ele havia estacionado o carro na Rua Félix Romano e se esqueceu de colocar o cartão de estacionamento, por conta disso levou uma notificação. Ele conta que pagou a taxa de R$ 15,00 e deixou a notificação no vidro do carro, mas ao estacionar o veículo em outra rua levou outra notificação, mesmo tendo deixado a primeira no vidro do carro.

"Antigamente, se você levava uma notificação, ela te dava o direito de estacionamento por 10 horas após o pagamento da taxa. Aparentemente esta regra foi mudada e eu fui obrigado a pagar a taxa duas vezes no mesmo dia. O problema é que ninguém foi comunicado sobre a mudança e muitas pessoas poderão ser prejudicadas pela medida", afirma o motorista.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, o estacionamento controlado (zona azul) visa garantir democraticamente a rotatividade das vagas disponíveis em via pública. A segunda notificação pode ter sido dada por conta da mudança de rua, que acaba gerando uma segunda infração.

"A Secretaria garante que o serviço está sendo regulamentado no Município de Suzano pela Lei Complementar nº 268/2015, e, em caso de utilização em desacordo com a norma, o infrator está sujeito às sanções previstas no artigo 181 XVII da Lei Federal 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)", afirma a pasta.

A secretaria afirma que quanto ao procedimento, o uso pode ser feito via aplicativo ou talão, sendo que na ocorrência de irregularidade o usuário pode efetuar a troca do aviso de irregularidade por talão na sede da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.

Embora não haja registro de irregularidades do tipo apontado, há notificações decorrentes de falhas na utilização do serviço como data, hora ou placa incorreta, ou estacionamento fora da vaga sinalizada. Importante ressaltar, portanto, que é necessária atenção no correto preenchimento do talão e utilização da vaga.