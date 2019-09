Aplicação de novo asfalto na rua Turmalina chega ao fim nesta terça-feira

A rua Turmalina, no Jardim Monte Cristo, começou a receber uma nova pavimentação nesta segunda-feira (16). Os trabalhos são feitos em cerca de 2,5 mil metros quadrados, com a aplicação de duas camadas asfálticas. A previsão é de que as intervenções na via cheguem ao fim já nesta terça-feira (17), quando serão sequenciadas pela troca da iluminação pública – de vapor de sódio por LED – e na pintura da nova sinalização de trânsito.

Todo o serviço no local foi acompanhado pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, pela presidente da Câmara, vereadora Gerice Rego Lione, e pelo assessor estratégico da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) André Chiang. Na oportunidade, eles presenciaram a primeira etapa da colocação do asfalto, com a máquina vibroacabadora, que vai colocando a massa, ao passo em que faz o nivelamento para a compactação.

Para a realização do serviço, foram necessários seis caminhões de asfalto, compactados por um rolo de pneu e outro de chapa. Tanto os materiais quanto a mão de obra são de responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. O investimento para a pavimentação foi de R$ 388 mil, sendo R$ 365 mil angariadas a partir de emenda parlamentar dos deputados estaduais Jorge Wilson (R$ 45 mil), Pedro Massami Kikudome (R$ 120 mil), Marcos Damásio (R$ 150 mil) e Luiz Carlos Gondim (R$ 50 mil), com contrapartida da administração municipal de R$ 23 mil.

A moradora do bairro e coordenadora da Comunidade Católica Imaculada Conceição, Marta Luzia Farias de Souza, estava no local acompanhando as melhorias. “Estou muito feliz pelo resultado. O prefeito (Rodrigo Ashiuchi) disse que ia fazer e hoje está acontecendo. Isso é um marco para o nosso bairro, que há anos não recebia tantas melhorias”, comemorou a suzanense.

Segundo Gerice, a via de acesso à vizinha Poá tem grande movimentação e o novo asfalto vai beneficiar não apenas os moradores, como também os motoristas. “Essa rua era de paralelepípedo e tinha desníveis. Agora, ela está recebendo a devida atenção. Por isso, em nome dos moradores do Jardim Monte Cristo, quero agradecer o prefeito e toda a sua equipe”, afirmou a vereadora.

Para concluir, o chefe do Executivo suzanense destacou o empenho da prefeitura em concluir a obra, ao relembrar que, em meio às melhorias, foi preciso realizar reparos nas redes de água e de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e também a escavação cautelosa e manual para os serviços por causa dos dutos de energia da empresa EDP São Paulo.

“Esta era uma demanda antiga e que vínhamos trabalhando para finalizá-la. No entanto, foi necessária a ação da Sabesp antes para evitar que a companhia precisasse abrir o asfalto no futuro, e também da EDP, já que não havia camada de proteção nos dutos de alta voltagem, o que resultou no trabalho manual das equipes. Depois de todo o trabalho, nesta semana entregaremos uma nova rua Turmalina, com novo asfalto, iluminação e pintura”, concluiu Ashiuchi.