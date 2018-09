Aplicativo vai receber reclamações, elogios e requisitar informações

A Prefeitura de Suzano colocou à disposição da população um novo canal de comunicação para apresentar denúncias, reclamações e elogios e requisitar informações. Trata-se do aplicativo “Cidadão Online”, que está conectado diretamente à Controladoria Geral do Município.

Quem tem smartphone com o sistema Android pode baixar e instalar o programa pelo Google Play Store (https://goo.gl/SX6f2h). Após o cadastro, com a inclusão de nome, endereço e contato de e-mail, o munícipe faz o login e pode começar a utilizá-lo.

Na aba “Ouvidoria”, é possível abrir um novo pedido, contendo as opções Denúncia, Elogio, Lei de Acesso à Informação, Orientação, Reclamação, Solicitação ou Sugestão, com espaço para anexar arquivos de texto e imagem. O usuário do aplicativo poderá acompanhar pelo telefone o andamento do processo, recebendo em seu e-mail ou no aplicativo informações sobre todas as etapas.

O principal ponto é o aumento da agilidade do atendimento das demandas, que agora devem ser concluídas em até 30 dias corridos. Para isso, todas as secretarias municipais passaram a estar integradas no sistema do aplicativo.

Além disso, é possível evitar que o serviço seja usado de maneira inadequada ou com má-fé. Caso algum usuário do aplicativo tente realizar denúncias vazias ou encaminhar conteúdo inapropriado, a Prefeitura de Suzano poderá interromper o processo e, se for o caso, encaminhar às autoridades qualquer ilícito que seja cometido no ambiente virtual.

Para o responsável pela Controladoria Geral do Município, Fátimo Aparecido Rodrigues, Suzano está não apenas reforçando seu compromisso com a transparência, mas também se preparando para o futuro. “No fim do ano, entrará em vigor o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, em caráter nacional, e que trará uma série de mecanismos em prol do usuário dos serviços públicos.

Este aplicativo é mais uma ferramenta que nos ajuda a melhorar, a cada dia, nossa relação com a comunidade”, afirmou. O atendimento à população também continua pelos meios convencionais: presencialmente, na sede da Controladoria Geral do Município (rua Baruel, 126 – Centro), e pelo telefone 0800-774-2007, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.