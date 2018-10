Aplicativos ajudam eleitores indecisos na véspera das votações

Na véspera das eleições, ainda há indecisos. De acordo com a última pesquisa Datafolha, realizada nos dias 3 e 4 de outubro, dos 10,9 mil eleitores entrevistados, ao menos 6% vão votar em branco ou nulo para presidência e 5% ainda não sabem. Durante o período eleitoral, sites e aplicativos se empenharam em desenvolver ferramentas que auxiliem o eleitor na escolha de seus representantes.

Para decidir as cadeiras na Câmara Federal e Senado, os paulistanos contam com o 'Match Eleitoral', desenvolvido pelo jornal Folha de S.Paulo. Por meio do site matcheleitoral.folha.uol.com.br é possível descobrir quais candidatos dialogam com seu posicionamento, mediante 20 questões ligadas à política, economia e comportamento. De maneira semelhante, o #TemMeuVoto também propõe sete perguntas sobre o futuro do país e apresenta um candidato para cada resposta. O teste é acessível pelo site temmeuvoto.com.

A chamada 'Bússola Eleitoral' (bussolaeleitoral.org) também é focada nas candidaturas a deputado federal e estadual, por meio de questionários que resultam nas sugestões de propostas apresentadas pelos concorrentes ao Legislativo. Outra ferramenta que visa a combinação entre eleitor e candidato é o #MeRepresenta (merepresenta.org.br), em que o eleitorado pode eleger as pautas particularmente mais relevantes.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

O site votenaweb.com.br apresenta a situação dos projetos parlamentares do Congresso e a contribuição dos candidatos nos últimos anos. Além disso, é possível o próprio usuário opinar sobre as propostas da Câmara e do Senado e comparar com o real resultado do Legislativo. O aplicativo Appoie também visa à opinião popular sobre os projetos, apresenta os candidatos e possibilita a manifestação de apoios, além de simular a eleição de demais parlamentares que viriam junto com a escolha de candidato. O site do Transparência Brasil disponibiliza informações sobre o histórico dos parlamentares e processos que respondem, entre outros detalhes.

CONHEÇA O CANDIDATO

Outros aplicativos como o Detector de Corrupção e a Cor da Corrupção apontam as pendências judiciais dos candidatos, sendo que o primeiro é capaz do reconhecimento facial e o segundo destaca o nome dos corruptos nas páginas online.