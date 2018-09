Passeata pró-Bolsonaro leva simpatizantes às ruas do Centro

Apoiadores do candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL), realizaram, neste sábado (29), uma passeata em apoio ao candidato nas ruas do Centro de Suzano.

A passeata intitulada Pró-Bolsonaro foi programada por meio das redes sociais, em uma página do Facebook.

"O objetivo do evento, não é somente pelo Jair Messias Bolsonaro, mas sim, porque ele é a nossa única alternativa para derrubar a esquerda do poder que vem assolando e tirando valores da pátria e quebrando o País. Através disso, nossa opção é eleger o Bolsonaro e fazer com que ele seja mais conhecido e eleito no dia 7 de outubro", explica um dos organizadores do evento, Heder Stefano, que também gerencia o movimento Endireita Suzano.

Passeata

O evento começou, por volta das 14 horas, na Praça Cidade das Flores, próximo a Prefeitura de Suzano. Em seguida, os apoiadores seguiram em direção as ruas do Centro, com escolta da Polícia Militar (PM).

A manifestação Pró-Bolsonaro foi encerrada na Praça João Pessoa, em frente a Matriz São Sebastião. "Arriscamos fazer o evento através da página no Facebook e o resultado foi bem positivo. Nossa ideia é promover uma passeata com nossos ideais a favor de Bolsonaro", conclui.

Os organizadores estimaram 4 mil apoiadores no ato dos 6 mil que haviam confirmado presença pelo Facebook. Já a PM calculou de 200 a 300 pessoas no evento.