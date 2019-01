Após 11 dias desaparecido, suzanense Marcelo Kubo é encontrado próximo a Itaquera por motoqueiro

Após 11 dias desaparecido, o suzanense Marcelo Kubo da Silva, de 40 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (8) próximo a Itaquera. A notícia foi dada por meio das redes sociais - Facebook - do motoqueiro Luiz Ribeiro, que estava passando pelo local e reconheceu Marcelo, que é portador de deficiência mental. Na foto, o suzanense aparenta estar bem.

Antes de ser encontrado, Marcelo foi visto pela última vez no dia 28, no Jardim Imperador, região onde mora com a família. Desde o sumiço, familiares e amigos estavam verificando supostas informações sobre o paradeiro do suzanense. Porém, os relatos quase sempre estavam sendo desencontrados e com poucos detalhes.

Uma das buscas da família ocorreu em uma quinta-feira (3). Uma notícia apontava que Marcelo poderia estar internado no Hospital Santa Marcelina, em Itaquá. A família foi à unidade hospitalar, mas o paciente não era o suzanense.

Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado na Delegacia Central. Uma investigação havia sido aberta e seguia em andamento pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.