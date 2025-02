Após 1º lugar na Gincana dos Servidores Solidários, Câmara recebe placa do Fundo Social

Após a conquista do primeiro lugar na Gincana dos Servidores Solidários, a Câmara de Suzano recebeu uma placa e um ofício do Fundo Social de Solidariedade parabenizando pela arrecadação de 15.198 fraldas infantis na competição. A entrega foi feita na tarde de sexta-feira (14), ao presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL), pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.

A Gincana dos Servidores Solidários foi realizada no dia 31 de janeiro, envolvendo as secretarias e a Casa de Leis em uma competição saudável. As fraldas arrecadadas serão entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade cadastradas pelo Fundo Social.

Déborah informou que já encaminhou 15 mil fraldas para famílias em situação de vulnerabilidade devido às chuvas do início de fevereiro, sendo que 5 mil delas foram enviadas ao município de Itaquaquecetuba. “É bom fazer o bem sem olhar a quem”, disse Takayama. “Com esta ação, centenas de famílias já estão sendo beneficiadas”, completou. Além de receber a placa e o ofício em nome da Câmara, Artur Takayama entregou à primeira-dama 70 pares de botas em EVA de equipamento de proteção individual (EPI).

A doação foi feita a pedido da Casa de Repouso Ipelândia Home, que também encaminhou, por intermédio do vereador, compressas adesivas para febre em crianças. Pela manhã, o presidente da Câmara esteve em Mogi das Cruzes, participando do Fórum Agenda 2040 Alto Tietê: Líderes em Movimento, promovido pelo escritório regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A iniciativa, voltada às lideranças políticas, tinha como objetivo propor uma agenda de desenvolvimento para a região.

Em seguida, Takayama e o secretário diretor geral da Casa de Leis, Julio Mayer, fizeram uma visita institucional ao Fórum da Comarca de Suzano.