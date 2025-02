Após acidente, energia da Antônio Marques Figueira deve ser restabelecida nesta terça

O restabelecimento da energia de um trecho da Avenida Antônio Marques deve acontecer ainda na tarde desta terça-feira (4), de acordo com as informações da EDP, fornecedora de energia de Suzano. Os trabalhos estão em fase final de execução pelas equipes técnicas. O local está sem eletricidade após uma caçamba de um caminhão atingir a fiação.

A empresa informou ao DS que, por questão de segurança, os serviços de substituição do poste e rede elétrica danificados na noite de segunda-feira (3) foram retomados na manhã desta terça-feira.

De acordo com a EDP, os clientes localizados no entorno do local do acidente permanecem com o fornecimento de energia interrompido até a conclusão dos trabalhos. A interrupção se dá para garantir a segurança dos colaboradores e população.

Acidente

A energia elétrica da Avenida Antônio Marques Figueira foi afetada na noite desta segunda-feira (3), após uma caçamba de um caminhão atingir a fiação da via.

O caminhão estava saindo de um galpão de uma empresa de aparas, na Vila Figueira. A queda de energia também atingiu ruas próximas da avenida, como a Rua Paraná.