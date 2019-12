Após campanha, vacinação contra o sarampo continua nos postos

A segunda e última fase da Campanha de Vacinação contra o Sarampo chegou ao fim no último sábado (30), quando foi realizado o Dia D, mas as doses continuam disponíveis normalmente nos postos de saúde de Suzano. Desde 18 de novembro, quando começou essa etapa, 1.644 pessoas de 20 a 29 anos procuraram unidades da rede municipal, sendo que 714 pessoas se imunizaram.

A vacina que segue à disposição é a tríplice viral, para sarampo, caxumba e rubéola (SCR). O interessado deve procurar um posto de saúde entre 8 e 15 horas com documento de identificação com foto e, caso possível, cartão de vacinação.

Um dos pontos apurados pela Diretoria de Vigilância em Saúde é o percentual de pessoas na faixa etária até 29 anos que já se encontram com as vacinas em dia. Segundo levantamento, 57,6% do público-alvo estava com sua imunização atualizada, o que demonstra um reforço dentro da população economicamente ativa do município.

Segundo o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon, a importância da vacinação é mais do que garantir que o potencial de transmissão seja reduzido. “O reforço não apenas garante o controle de toda e qualquer ocorrência, mas também protege as pessoas que têm a imunidade comprometida. Ao longo dos anos, o trabalho de vacinação reduziu drasticamente o número de casos fatais de sarampo, e estamos atuando em conjunto com as esferas federal e estadual para garantir o bem-estar de todos”, afirmou.

Durante o ano de 2019, Suzano confirmou 41 casos de sarampo, desde crianças com menos de dois anos a pessoas em idade adulta. Nenhuma morte foi registrada decorrente da doença no município.