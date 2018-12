Após chuva, moradores ficam ilhados na Estância Americana em Palmeiras

As fortes chuvas que começaram na noite de sexta-feira (30) e continuaram na madrugada deste sábado (1º) não deram trégua aos moradores do bairro Estância Americana, no distrito de Palmeiras, em Suzano. Após 12 horas, o volume de água na área, sujeita a inundações, se matinha com cerca de um metro de altura nas ruas da localidade. As pancadas da noite de sexta-feira ainda alagaram pontos na região central da cidade, entre elas a Rua Sete de Setembro, Rua Benjamin Constant e pontos do bairro Monte Cristo e da região Norte do município.

A técnica em enfermagem Fernanda Souza registrou imagens da situação da Estrada do Lago na manhã deste sábado. De acordo com a moradora, as inundações se iniciaram por volta das 23 horas de sexta-feira. Cerca de 12 horas depois, a água na rua se mantinha a um metro de altura, chegando à cintura das pessoas que se arriscam a sair de casa. Além disso, animais como peixes, cobras e pequenos crustáceos chegaram aos moradores.

Apesar das condições, a Defesa Civil de Suzano infomrou que nenhuma ocorrência grave foi registrada na madrugada deste sábado, sobretudo nos casos de alagamento na área urbana devido às medidas de prevenção, como monitoramento e limpeza de bueiros e córregos. “Nossas equipes estão rodando as áreas de risco ao longo de todo este sábado, para avaliar a situação depois deste temporal. Felizmente, não houve consequências graves", afirmou o diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler. Ainda segundo o órgão, o índice pluviométrico observado na área central do município foi de 74 milímetros durante a noite de sexta-feira.

Em caso de emergências, o contato para com a Defesa Civil é feito pelo telefone 199 e com os Bombeiros pelo 193. Pancadas de Chuvas ainda são esperadas para este domingo (2), quarta (5) e sexta-feira (7), e sábado (8).