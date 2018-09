Após demolição de pista de skate, plano de criar estacionamento é mantido

A pista de skate que ficava localizada na Rua Paraná, em frente à Câmara de Suzano, foi demolida recentemente após reclamações dos moradores e comerciantes do entorno. Após a demolição, a Prefeitura de Suzano mantém a ideia de implantar um bolsão de estacionamento no local.

"A demolição ocorreu em virtude das especificações de segurança do local que inviabilizavam a prática esportiva. Será implantado um bolsão de estacionamento num primeiro momento, com outros usos a serem eventualmente promovidos ao local", garante.

Os entulhos, porém, permanecem a cerca de um mês, aparentemente nada foi retirado. De acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, os escombros da demolição serão retirados por etapas. A pasta não divulgou uma data limite para a limpeza do local e tão pouco a implantação do estacionamento.

Vale destacar também que uma nova pista de skate está sendo construída no Parque Max Feffer. O espaço contará com 20 obstáculos na área de street (2mil m²) e uma área para vertical, com um bowl de 350 m² e mais de 2 metros de profundidade.