Após dias de alagamentos, Estrada da Duchen ‘desaparece’

Um trecho da Estrada da Duchen, em Suzano, está alagado por conta do aumento de nível da Represa de Taiaçupeba, que fica às margens da estrada. Até mesmo carros de grande porte não conseguem transitar pela estrada por conta do grande volume de água. O reservatório operou nesta quarta-feira (27) com 96,46% de sua capacidade de água armazenada, mesmo sem chuvas fortes nos últimos dias.

O motorista Paulo Cláudio mora no Jardim Ikeda e afirma que o problema é recorrente na região. "Os alagamentos são comuns, eles são causados por conta das cheias da represa. Eu costumo vir aqui para pescar ou dar banho no meu cavalo e posso garantir que o nível de água nunca esteve tão alto como está agora", afirma.

Para o morador Antonio Moretti, o alagamento é prejudicial a todos os moradores de bairros vizinhos que precisam transitar pela cidade. "Nos últimos dias nem chegou a chover forte, eu nunca tinha visto um volume de água tão alto por aqui. Nas outras vezes a única parte que alagava era a parte baixa da estrada, dessa vez o problema foi muito maior", conta.

Carros e caminhões não conseguem transitar por conta da cheia que invadiu a pista. Nesta terça, o Sistema Alto Tietê (Spat) registrou a pluviometria de 229,6%, um dos maiores volumes dos últimos meses. Além disso, o sistema está funcionando com 91,5% de sua capacidade total. Estes dados foram obtidos no portal da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Ainda no mês passado, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu a confirmação de que o governo do Estado fará a reconstrução da estrada da Duchen, na região da Vila Ipelândia, distrito de Palmeiras. Com cerca de sete quilômetros de extensão, a vicinal vai receber melhorias na infraestrutura.

De acordo com a Prefeitura será realizado alteamento de parte da pista, no trecho que está alagado atualmente em razão das chuvas e por estar em área de ampliação da represa de Taiaçupeba, e recapeamento da via, por onde passam ônibus do transporte municipal, caminhões para escoamento da produção rural e também veículos de moradores da localidade.

Uma das preocupações dos moradores é em relação às chuvas que podem aumentar o nível da represa. De acordo com o site Climatempo, a previsão para esta semana, é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados e com chuva a qualquer hora.