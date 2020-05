Após flagrarem festa, fiscais interditam chácara no Raffo

O Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano interditou uma chácara na manhã desta quarta-feira (13/05) na região do Raffo. O motivo foi que na propriedade, normalmente alugada para eventos, ocorria um encontro com cerca de 15 pessoas, o que desrespeitava o decreto municipal nº 9.432/2020, que, entre outras determinações, proíbe aglomerações durante a quarentena contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

O fato foi descoberto após uma denúncia feita por moradores vizinhos. A ação foi realizada por duas equipes de fiscais e contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). Ao chegarem até o imóvel, localizado no bairro Chácara Estância Paulista, os agentes já constaram som em volume alto. Lá, eles foram atendidos pela proprietária. Ela alegou que mora na propriedade e que havia locado o espaço para uma festa que ocorria naquele momento com a presença de cerca de 15 pessoas.

Diante da evidente perturbação do sossego e do descumprimento do decreto municipal que veta a realização de eventos, os fiscais solicitaram a saída do público e lacraram uma das entradas. “Explicamos à proprietária sobre a medida que tomamos e avisamos que se reabrir novamente para a realização de festas até o fim do período de quarentena, ou seja, caso rompa o nosso lacre, encaminharemos o caso para a Polícia Civil e ela poderá responder criminalmente”, destacou o diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares.

Esta foi a segunda medida de interdição tomada pelo setor em dois dias. Nesta terça-feira (12/05), os fiscais percorreram a área central de Suzano para verificar os estabelecimentos comerciais de ramos não essenciais que estavam irregularmente funcionando. “Estamos atentos ao que ocorre nos centros comerciais e também nos bairros. Vamos atuar de maneira a fazer cumprir o decreto municipal”, disse Tavares. Denúncias podem ser feitas ao Departamento de Fiscalização de Posturas pelo telefone 4745-2046.