Após matéria do DS, Ministério nega falta de vacinas: 'encaminhamos 600 mil doses'

Um dia após reportagem do DS mostrar as dificuldades das cidades do Alto Tietê em manter a campanha de combate à Covid-19 por conta da falta de doses da vacina, o Ministério da Saúde garantiu que “não há desabastecimento”.

A pasta federal informou que reforçou os estoques de imunizantes contra a doença para 2025 e recentemente concluiu um pregão para a aquisição de 69 milhões de doses, com prazo de utilização de até dois anos.

“Nesta quarta-feira (08), a pasta encaminhou para São Paulo 600 mil doses da vacina contra a Covid-19, sendo 300 mil destinadas ao público infantil e 300 mil para o adulto. Em dezembro de 2024, a pasta também encaminhou outras 511.390 doses do imunizante ao Estado”, informou o Ministério.

Segundo o governo federal, o envio dos imunizantes é realizado conforme solicitação e condições de armazenamento dos estados, responsáveis por abastecer os municípios.

DIFICULDADES

Na quinta-feira, o DS mostrou que as cidades do Alto Tietê estão mantendo a vacinação contra a Covid-19 em seus postos de saúde. Apesar disso, os imunizantes destinados a alguns públicos estão em falta nos municípios. De acordo com as prefeituras, existe uma previsão de reabastecimento ainda em janeiro.

As informações são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis. Apenas Santa Isabel não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Em Suzano, a Prefeitura informou que existem doses nos postos de saúde para as pessoas maiores de 12 anos e pertencentes ao grupo prioritário.

Ao público de seis meses a 11 anos, a Prefeitura disse que não há imunizantes disponíveis. De acordo com a administração, a previsão é de receber um novo lote da Secretaria de Estado de Saúde nos próximos dias, mas o município não foi informado sobre o quantitativo.

A Prefeitura de Mogi informou que os imunizantes destinados ao público adulto chegaram na cidade nesta terça-feira (7) e o estoque foi normalizado na quarta-feira (8). A administração informou que as doses infantis estão em falta.