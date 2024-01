Após pichação, Túnel do Jardim Maitê vai receber nova pintura da Prefeitura

O túnel do Jardim Maitê, que liga a Estrada do Areião à Rua Regino Alves de Almeida, no Jardim Luela, foi alvo de pichações e precisará passar por nova pintura pela Prefeitura de Suzano.

Em contato com a administração municipal, o DS recebeu a informação de que uma nova pintura está programada para acontecer até o final do mês de janeiro.

Em novembro do ano passado, o túnel passou por uma reforma por parte da Prefeitura, que fez nova pintura, poda de árvore e zeladoria do entorno. Além disso, foi feita uma troca da iluminação interna da estrutura.

A administração da cidade lembrou, ainda, que em 2018 o túnel foi totalmente revitalizado e contou com serviço de drenagem das galerias de água pluvial das partes superior e interna da passagem, substituição do guarda-corpo, recomposição do asfalto e reforma da parte elétrica. “A recuperação do túnel representou um importante avanço para a região, garantindo mais segurança aos usuários da via”, finaliza a Prefeitura.