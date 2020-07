Após receberem asfalto, ruas São Luiz e Ipiranga ganham nova sinalização

As Secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana e de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano vêm realizando ações de melhorias em duas vias públicas localizadas na região central da cidade. As ruas Ipiranga e São Luiz, além de terem recebido recentemente nova camada de asfalto sobre o pavimento de paralelepípedo, contam com nova sinalização de trânsito, como placas, pintura de solo e, na próxima semana, rampas de acessibilidade.

Os trabalhos de infraestrutura foram iniciados no mês passado. Os trechos, inclusive, já foram liberados ao tráfego nos últimos dias. A partir daí, a pasta responsável pelo trânsito no município enviou equipes para realizar a pintura de faixas e de guias.

A próxima etapa de melhoria nas vias será a construção de rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizam cadeira de rodas. O início das intervenções está programado para esta sexta-feira (10/07), com conclusão prevista para a próxima segunda (13/07).

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, está dentro do planejamento da pasta a implantação em massa de rampas de acessibilidade em todo o município, chegando a uma média de uma nova a cada 3,5 dias.

“Já fizemos até agora 220 rampas nos últimos dois anos. Temos um cronograma e uma distribuição de pontos de acessibilidade, mas, devido às contingências causadas pela pandemia do novo coronavírus, fomos obrigados a redirecionar nossos esforços”, explicou.

Intervenções

As ações nas ruas Ipiranga e São Luiz não foram as únicas realizadas recentemente na cidade. Desde sábado (04/07), ocorreram 53 intervenções em vias públicas. Houve retirada de lombada, construção de bocas de lobo, microrrevestimento asfáltico, drenagem, nivelamento e cascalhamento, movimentação de terra, entre outras.

Foram beneficiados os bairros Cidade Miguel Badra, Jardim Santa Inês, Jardim Gardênia Azul, Jardim Varan, Sesc, Cidade Edson, Vila Figueira, Parque Maria Helena, Jardim Luela, Jardim Pompeia, Residencial Nova America, Jardim Nena, Parque Heroísmo, Parque Palmeiras e Vila Ipelândia.