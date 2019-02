Após reclamações, Sabesp resolve problema de esgoto no bairro do Sesc Estatal afirma que a demora no atendimento foi por conta do cliente não ter destravado a caixa de inspeção do imóvel

Por Dennis Maciel - de Suzano 14 FEV 2019 - 23h56

Após reclamações, Sabesp resolve problema de esgoto no bairro do Sesc Foto: Sabrina Silva/DS A Sabesp resolveu o problema de um esgoto entupido, que incomodava os moradores da região do Sesc, em Suzano, após reclamação dos moradores. De acordo com os moradores, a água estava minando do esgoto desde o início de janeiro. A Sabesp informou que o problema já foi resolvido. De acordo com o morador Pompeu Freita de Mesquita da Rua Pereira Vidal, o esgoto estava entupido desde janeiro. "Assim que o problema começou, eu comuniquei a Sabesp, mas a solução para o problema demorou a acontecer. O que mais me incomodava era a água desperdiçada", afirma o morador. Ele conta que entrou em contato com a empresa por diversas vezes. Segundo ele, quando os técnicos visitaram o local afirmaram que só iriam averiguar o ocorrido se o próprio dono do imóvel destravasse a caixa de inspeção de esgoto. Na semana passada a empresa visitou novamente o local e fez os devidos reparos na rede de esgoto. "A Sabesp esclarece que técnicos da empresa já estiveram no local e constataram que a rede coletora dessa rua está funcionando normalmente", afirma a empresa. Segundo a Sabesp, devido ao fato de a caixa de inspeção de esgoto do imóvel estar lacrada no momento da primeira vistoria, os técnicos não puderam verificar as condições da caixa. O cliente foi devidamente orientado a retirar o lacre dessa caixa e informar à Sabesp, solicitando uma nova visita. A Sabesp informa que está à disposição de seus clientes para acatar solicitações de serviços pelos telefones 195 ou 0800-0119911 (ambos com ligações gratuitas) ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br. Os clientes também podem utilizar o aplicativo da Sabesp para Android e IOS.

