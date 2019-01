Após reintegração de posse, conjuntos devem ser entregues nesse semestre em Suzano

Os conjuntos habitacionais Nova América I e II, do programa federal "Minha Casa, Minha Vida", devem ser entregues ainda esse semestre, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

Os empreendimentos foram invadidos em 2016 e desocupados no começo de 2017; ao todo, 260 famílias foram retiradas no local. A demora na entrega dos apartamentos se deu por conta da empresa contratada que veio a falir depois da desocupação.

A Prefeitura explica que a Caixa Econômica Federal (CEF) licitou a contração de duas novas empresas, a Construqualy para o Nova América I e HG Engenharia para o Nova América II. Tanto a Caixa Econômica, quanto a Prefeitura confirmam que as obras estão em fase final. "As obras de recuperação dos prédios e alvenaria já terminaram. O que restou é a ligação de água e esgoto, posto que havia a necessidade de autorização do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para transpor a rodovia. Havia também um projeto a ser aprovado pela EDP que estava em estado adiantado", informa a Secretaria de Planejamento.

A estimativa é que o conjunto venha a ser entregue no primeiro semestre deste ano. Ao todo, 280 famílias serão beneficiadas com as moradias. O conjunto Nova América I e II era o conjunto invadido mais antigo e foi o primeiro a ser desocupado.

Invasões

Em janeiro de 2017, o DS publicou uma matéria divulgando o número de apartamentos que foram invadidos na época. Cerca de 1.030 moradias foram ocupadas. Todos os empreendimentos eram do programa federal: Conjuntos Nova América I e II; Residencial Santa Cecília, no Jardim Carla; Residencial Bosque das Flores, no Jd. Europa e os conjuntos habitacionais Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, no Jardim Fernandes.

Este último foi entregue no ano passado beneficiando 240 famílias. O conjunto Santa Cecília é o único que não tem previsão de conclusão. Mesmo com as famílias já sorteadas, depois da desocupação, o serviço de recuperação ainda não foi executado. Os demais estão em diferentes fases de obras de esgoto e água. O Residencial Suzano II, localizado no Jd. Europa foi o único a não ser invadido.