Após solicitação de João Sabugo, viela recebe serviços

Esta semana, a viela existente entre as ruas Oswaldo de Oliveira Lima e Antônio José Crispim Soares, no Jardim Casa Branca, recebeu serviços de capinação e limpeza. A manutenção foi realizada após solicitação do vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, a pedido de moradores do Jardim Casa Branca e da Vila Barros.

Em ofício enviado à Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos em 28 de janeiro, João Sabugo falou da necessidade de capinação, varrição e remoção de entulho no local. “Além da parte estética, a vegetação está impedindo o tráfego de pedestres na calçada”, detalhou.

Ele completou que os serviços também têm o objetivo de contribuir com a segurança dos moradores da região.

“Agradeço o empenho da equipe do secretário Samuel de Oliveira e ao prefeito Pedro Ishi”, disse o vereador.