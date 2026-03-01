Após taxação dos EUA, exportações da região caem 5,4% em 2025

A indústria da região viu suas exportações caírem 5,4% ao longo do ano de 2025, com um total de U$ 970,2 milhões (cerca de R$ 5 bilhões na cotação atual) em produtos vendidos ao exterior. Em 2024, o valor vendido ao mercado externo foi de U$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,22 bilhões na cotação atual. Os dados são do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) do Alto Tietê.

O Ciesp entende que a queda se dá pela taxação aplicada pelo mercado norte-americano, além das influências externas que afetaram o desempenho do comércio internacional ao longo do período.

Em relação às importações, também houve queda no valor. EM 2025, a indústria importou U$ 1,2 bilhão e, em 2024, foram importados U$ 1,3 bilhão. A queda foi de 4,1%.

O Ciesp reforçou que, mesmo com a queda nas exportações, as negociações internacionais seguem sendo muito importantes para a indústria do Alto Tietê. “A performance alcançada reafirma a competitividade das empresas locais e sua capacidade de adaptação às dinâmicas do mercado global”, disse o Ciesp.

As indústrias da região mantêm uma forte atuação no mercado interno, além da presença no mercado externo. De acordo com o Ciesp, as indústrias desempenham papel estratégico como fornecedoras de cadeias produtivas essenciais, como metalurgia, papel e celulose, química e setor automobilístico.

“Entre os principais produtos exportados estão papel e cartão; máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos; e máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Já as importações estão concentradas, especialmente em máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos; plásticos e suas obras; e produtos químicos orgânicos”, continuou o Ciesp Alto Tietê.

Papel e cartão representaram 21% das negociações; máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos foram 20,1%; e aparelhos e materiais elétricos representaram 9,2%.

Os Estados Unidos foram o principal parceiro comercial da região, adquirindo U$ 240,1 milhões em produtos, o que representa 24,7% do total. Argentina (14%) e Paraguai (5,6%) foram outros parceiros importantes.

