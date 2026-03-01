Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 01 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Economia

Após taxação dos EUA, exportações da região caem 5,4% em 2025

Números foram passados ao DS pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê

01 março 2026 - 10h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Indústria viu suas exportações caírem com um total de U$ 970,2 milhões (cerca de R$ 5 bilhões na cotação atual)Indústria viu suas exportações caírem com um total de U$ 970,2 milhões (cerca de R$ 5 bilhões na cotação atual) - (Foto: Miguel Ângelo/CNI)

A indústria da região viu suas exportações caírem 5,4% ao longo do ano de 2025, com um total de U$ 970,2 milhões (cerca de R$ 5 bilhões na cotação atual) em produtos vendidos ao exterior. Em 2024, o valor vendido ao mercado externo foi de U$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,22 bilhões na cotação atual. Os dados são do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) do Alto Tietê.

O Ciesp entende que a queda se dá pela taxação aplicada pelo mercado norte-americano, além das influências externas que afetaram o desempenho do comércio internacional ao longo do período.

Em relação às importações, também houve queda no valor. EM 2025, a indústria importou U$ 1,2 bilhão e, em 2024, foram importados U$ 1,3 bilhão. A queda foi de 4,1%.

O Ciesp reforçou que, mesmo com a queda nas exportações, as negociações internacionais seguem sendo muito importantes para a indústria do Alto Tietê. “A performance alcançada reafirma a competitividade das empresas locais e sua capacidade de adaptação às dinâmicas do mercado global”, disse o Ciesp.

As indústrias da região mantêm uma forte atuação no mercado interno, além da presença no mercado externo. De acordo com o Ciesp, as indústrias desempenham papel estratégico como fornecedoras de cadeias produtivas essenciais, como metalurgia, papel e celulose, química e setor automobilístico.

“Entre os principais produtos exportados estão papel e cartão; máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos; e máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Já as importações estão concentradas, especialmente em máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos; plásticos e suas obras; e produtos químicos orgânicos”, continuou o Ciesp Alto Tietê.

Papel e cartão representaram 21% das negociações; máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos foram 20,1%; e aparelhos e materiais elétricos representaram 9,2%.

Os Estados Unidos foram o principal parceiro comercial da região, adquirindo U$ 240,1 milhões em produtos, o que representa 24,7% do total. Argentina (14%) e Paraguai (5,6%) foram outros parceiros importantes.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tarifa Zero entra na pauta dos municípios; Suzano estuda isenção um domingo por mês
Cidades

Tarifa Zero entra na pauta dos municípios; Suzano estuda isenção um domingo por mês

Saspe abre inscrições para curso de 'Corte e Costura Moda Casual' nesta segunda-feira
Suzano

Saspe abre inscrições para curso de 'Corte e Costura Moda Casual' nesta segunda-feira

Larissa e Rodrigo Ashiuchi prestigiam celebração dos 66 anos do Imperador do Japão
Cidades

Larissa e Rodrigo Ashiuchi prestigiam celebração dos 66 anos do Imperador do Japão

'Samba no Parque' abre programação do Mês das Mulheres em Suzano
Cidades

'Samba no Parque' abre programação do Mês das Mulheres em Suzano

GPA flagra descarte irregular ao lado da 'Lagoa Azul' e conduz autor à delegacia
Cidades

GPA flagra descarte irregular ao lado da 'Lagoa Azul' e conduz autor à delegacia

Rodrigo Ashiuchi participa de homenagem ao presidente do Partido Liberal
Cidades

Rodrigo Ashiuchi participa de homenagem ao presidente do Partido Liberal