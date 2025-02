Após vai e vem do Estado, obra da nova Delegacia deve sair do papel e terá R$ 6 mi

Após ‘idas e vindas’, o governo estadual confirmou a obra da nova Delegacia Central de Suzano na Rua General Francisco Glicério.

O projeto para reforma estava em fase de adequação com a Lei de Licitações e Contratos. Agora possui nova previsão de conclusão com prazo estimado de 12 meses, que pode ser estendido caso necessário. O investimento total ultrapassa R$ 6 milhões.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o projeto tem como objetivo melhorar a estrutura de atendimento à população e fortalecer a segurança na região. Segundo a pasta, a infraestrutura moderna e adequada ajudará a atender as demandas da polícia e da comunidade.

Em maio de 2024, o DS publicou que a reforma da delegacia é uma reivindicação antiga. Em 2020, o pedido foi adiado devido a contingência orçamentária causada pela pandemia. Os recursos da obra foram realocados para a Secretaria de Saúde, que combatia a Covid-19, por esse motivo obras prometidas não se iniciaram e as que estavam em andamento, como a da delegacia, foram paralisadas.

Anteriormente anunciado pelo governador João Doria em 2019, a obra fazia parte do pacote de melhorias prometidas para as delegacias do Alto Tietê. O Governo do Estado é responsável pelo espaço.

Segundo informações da época, o Estado garantiu que todas as obras paralisadas ou não iniciadas seriam retomadas em 2021.

O prédio da delegacia sofre com a falta de estrutura. É antigo e em períodos de chuva a água chega a entrar em alguns espaços, que também sofre constantes quedas na energia, atrapalhando os trabalhos dos profissionais que atuam no local. A expectativa era de que as obras tiveram início neste ano. Em outubro de 2021, o então delegado-geral do Estado, Ruy Fontes, disse que as obras da Delegacia Central de Suzano poderiam se iniciar.