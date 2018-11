Apostadores de Suzano começam a procurar lotéricas para Mega Sena de fim de ano

Faltando um pouco mais de um mês para o fim do ano, as casas lotéricas de Suzano já estão se preparando para as apostas da Mega Sena da Virada. Com um prêmio estimado em R$ 200 milhões, a Mega da Virada é o jogo mais cobiçado entre os apostadores no fim do ano.

Mesmo com movimento tímido nas lotéricas, os talões do jogo já estão sendo entregues nos locais. Segundo os gerentes das lojas "Eldorado", localizado na Rua General Francisco Glicério e "O Sortudo", localizado na Rua Monsenhor Nuno, as apostas começam a se intensificar na última semana de novembro.

"A procura pela Mega da Virada já começou. Por enquanto o movimento é tranquilo, até por conta dos feriados que tivemos esses dias. Em dezembro as pessoas começam a apostar mais. A Mega da Virada atrai até quem não costuma jogar tanto", explica o gerente da lotérica "Eldorado", Roberto Oki, de 55 anos. Oki também ressalta que, mesmo com a procura maior pela Mega da Virada, os outros jogos como a Lotofácil, Quina e Lotomania e Mega Sena continuam sendo feitos normalmente.

Na lotérica "O Sortudo", os talões dos jogos da Mega da Virada já estão sendo entregues. "A expectativa de vendas sempre é grande. Fomos a única lotérica da cidade que ficou aberta na véspera de ano novo do ano passado, então conseguimos uma boa clientela", relembra o gerente Carlos Ditmar, de 52 anos. Além da unidade do Centro, Ditmar também toma conta da unidade do Suzano Shopping.

Para esse ano, a lotérica irá abrir nos dias 30 e 31, domingo e segunda-feira respectivamente. A unidade do shopping ficará aberta até as 19 horas no dia 30 e até as 14 horas no dia 31. Já a loja do Centro, ficará aberta até as 17h30 no dia 30 e até o meio dia na véspera (31).

O sorteio da Mega da Virada acontece na segunda-feira, dia 31. As apostas podem ser feitas no dia, até o fechamento das lotéricas. A Caixa Econômica Federal vai pagar R$ 200 milhões para quem acertar as seis dezenas deste ano.

Expectativa

Para quem aposta, as expectativas são as maiores possíveis. Viagens, quitação de contas e dividas pendentes, ajuda aos familiares e investimentos são os desejos mais comuns dos apostadores. O economista Luciano Dantas, de 55 anos, aproveitou a pauta da reportagem para fazer o jogo da Mega da Virada. "A expectativa sempre é grande. Se eu ganhar, vou pagar todas as contas e depois aproveitar", diz.

"Eu ficaria tranquilo o resto da vida. Já ganhei a quadra da Virada em 2015 e estou esperançoso esse ano", conta o corretor de imóveis, Marcos Moreira, de 63 anos. Moreira aposta na Mega da Virada todos os anos. Além desse jogo, ele tenta a sorte sempre que pode na Mega Sena e na Lotofácil.

Quem também não dispensa o jogo todos os anos é o segurança José Carlos, de 56 anos. "Gostaria muito que o prêmio saísse em Suzano. Talvez isso daria mais incentivo para a gente. Se eu ganhasse, iria pegar o dinheiro e investir em algo para render mais", conta. A auxiliar de enfermagem Fernanda Santos, de 32 anos, também é uma jogadora assídua. Caso ganhe, pretende ajudar a família e quitar as dívidas. "Ficamos sempre esperançosos com o resultado. Vamos ver se ano sai. Espero sempre a última semana do ano pra fazer o jogo, já é costume".