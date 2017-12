Apostadores de Suzano sonham com prêmio da Mega-Sena da Virada

Pagar contas, ajudar pessoas necessitadas e comprar uma casa são os planos dos suzanenses caso sejam os grandes vencedores dos R$ 280 milhões acumulados da Mega-Sena da Virada. O sorteio acontecerá no domingo. As lotéricas da cidade registram movimento intenso desde a última sexta-feira, quando se iniciaram as apostas para este concurso.

O jogo mínimo, de seis números, custa R$ 3,50 e poderá ser realizado até as 19 horas da véspera do Ano Novo. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. A chance de acertar a Mega-Sena é de uma entre mais de 50 milhões de possibilidades de combinações de números.

O aposentado José Francisco Candido costuma jogar sempre e disse que se ganhar a bolada tem uma lista do que deseja fazer. "Tem tanta coisa, uma delas e a principal é pagar conta, que já vem há anos me perseguindo. Outra coisa que faria, seria comprar uma moradia nova para viver com a família", comentou. Já o comerciante João Ribeiro está confiante para vencer o concurso e resolveu apostar 11 vezes na sorte. "Esse ano vou conseguir esse prêmio. Caso isso realmente aconteça, vou embora daqui e realizar minhas plantações em outro País. Também irei ajudar minha família, que merece". A dona de casa Luiza Helena falou que ajudará famílias carentes. "Sempre jogo e estou confiante para essa Mega da Virada com as três apostas que fiz. Vou auxiliar todas aquelas pessoas que precisam", enfatizou.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, deve marcar de seis a 15 números no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.