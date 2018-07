Apostadores fazem planos e sonham em acertar números da Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou para R$ 56 milhões e os suzanenses, ansiosos, fazem planos para o prêmio que poderão ganhar, caso acertem as seis dezenas. Entre eles estão pagar dívida, viajar e ainda poder comprar casas ou sítios. O movimento ontem nas lotéricas da cidade para apostar foi tranquilo. O novo sorteio acontece hoje.

O último foi realizado em São Miguel do Oeste (SC), no último sábado, onde ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.059. Para chegar ao prêmio de R$ 56 milhões, foram acumulados sete sorteios.

Jogadores

O auxiliar de produção Anderson Elias de Oliveira jogou ontem e disse que está confiante. "Aposto sempre quando o prêmio está mais de R$ 45 milhões. Caso ganhasse, a minha vida seria outra. Compraria tudo e faria de tudo mais um pouco", enfatizou.

Já o pintor José Felix comentou que se fosse o sortudo da vez, pagaria dívidas e viajaria. "Sou devagar com essas coisas de jogo, mas sempre tento porque vai se estou no meu dia de sorte. Espero que dê certo de levar essa bolada".

Por outro lado, o segurança José Carlos Monteiro apostou em oito jogos para vencer o concurso. Segundo ele, confiança é o que não falta, já que acertou duas vezes a quadra e levou uma bolada de R$ 600 há dois meses. "Jogo em todos os concursos da Mega-Sena. Caso acerte as seis dezenas, vou comprar um sítio lá no Nordeste, onde tenho família".

Aposta

A aposta mínima custa R$ 3,50. Quanto mais números a pessoa apostar, maior será o valor e a probabilidade de vencer. Em Suzano, as lotéricas ficam abertas em horários diferentes.