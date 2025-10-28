Apresentações artísticas marcam o Dia do Servidor no Paço Municipal

A Secretaria de Administração de Suzano, por meio do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), promoveu nesta quarta-feira (28/10) o 3º Sarau do Servidor Público, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro. O evento, promovido em alusão ao Dia do Servidor, celebrado nesta data, alcançou um recorde de participação em 2025, com 34 inscritos, número superior aos 29 registrados em 2024.

A programação reuniu servidores de diferentes secretarias, que mostraram seus talentos em modalidades variadas, como artes plásticas, escultura, artesanato, canto, mágica, declamação de poemas e dança. Cada participante escolheu livremente sua forma de expressão, contribuindo para um evento marcado pela diversidade, criatividade e valorização das potencialidades humanas dentro do serviço público.

De acordo com a secretária municipal de Administração, Cintia Lira, o crescimento do evento ao longo dos anos demonstra o quanto os servidores têm se engajado em iniciativas que valorizam o bem-estar e o senso de pertencimento. “O Dia do Servidor é mais do que uma homenagem, é uma oportunidade de fortalecer os laços entre os colegas e de reconhecer os múltiplos talentos que existem dentro da prefeitura. A cada edição, vemos o quanto nossos servidores se sentem mais à vontade para se expressar e mostrar suas habilidades, o que é muito gratificante”, destacou Cintia.

O NAS tem se consolidado como uma das principais frentes de valorização e apoio ao funcionalismo municipal. O setor desenvolve ações voltadas ao cuidado emocional, à saúde mental e à integração entre as equipes, e o evento do Dia do Servidor é uma das atividades mais aguardadas do calendário.

O vice-prefeito Said Raful também acompanhou as apresentações e destacou a importância da iniciativa. “É inspirador ver a alegria e o talento dos nossos servidores sendo reconhecidos. Eles são o coração da administração pública e merecem esse momento de celebração. O NAS vem fazendo um trabalho admirável, aproximando as pessoas e fortalecendo a união dentro do Paço”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a administração municipal tem buscado, em todas as áreas, promover ações que incentivem o desenvolvimento pessoal e profissional da categoria. “O servidor público é quem faz a cidade acontecer no dia a dia. Por isso, investir em ações como essa é também investir em uma Suzano mais humana e acolhedora. Fico muito feliz em ver o engajamento de todos e parabenizo a equipe do NAS e da Secretaria de Administração por essa linda iniciativa”, afirmou o chefe do Executivo.