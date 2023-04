Apresentações de Jota Quest, Diogo Nogueira, Matheus e Kauan emocionam 70 mil

Os suzanenses foram convidados para um passeio por grandes sucessos da música nacional, entre sexta-feira e domingo (31/03 e 02/04), durante o Circuito 1 da ExpoSuzano. Do rock ao sertanejo, passando pelo samba carioca, o público vibrou com os hits de Jota Quest, Diogo Nogueira e Matheus e Kauan, que foram as atrações principais do 74º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade. Fãs emocionados fizeram coro com cartazes e mensagens carinhosas para receber os ídolos. A música clássica também encantou a plateia que conferiu, na Arena Suzano, a apresentação da Orquestra Filarmônica Bachiana Sesi/SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins.

A abertura dos shows foi anunciada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi agradecendo a presença do público, que fez questão de enfatizar o simbolismo deste grande evento, antes do início da apresentação da banda de pop rock Jota Quest, que se apresentou na sexta-feira. “Vocês mereciam uma festa como essa”, enfatizou o chefe do Executivo municipal, que chamou os artistas do dia para dar o tom da grande comemoração da cidade nesses últimos anos.

O Jota Quest não decepcionou. Tocando os seus maiores sucessos, a banda de Belo Horizonte entregou muita energia e não deixou de fora suas canções mais românticas, como “Amor Maior” e “Só Hoje” para cerca de 20 mil pessoas. O vocalista Rogério Flausino compartilhou com a plateia o significado que os shows desse ano têm para eles. “Queremos agradecer a presença de todos vocês que estão comemorando não só o aniversário da cidade como os nossos 25 anos de carreira. É um momento muito especial para nós”, destacou o cantor.

No sábado, a chuva não esfriou a empolgação do público que foi apreciar a música carioca de Diogo Nogueira. Não faltou samba no pé para acompanhar clássicos como “Clareou” e “Madureira”. Quando ele falou “Canta, canta minha gente”, o público foi junto e aproximadamente 20 mil vozes entoaram a canção e, como se estivesse de frente para o mar, interpretou seu grande hit “Pé na areia”. No fim, Diogo Nogueira distribuiu rosas às mulheres que estavam em frente ao palco para agradecer o carinho e a presença.

O domingo especial de aniversário contou com outras grandes atrações. No meio da tarde, na Arena Suzano, a música clássica atraiu as famílias que foram acompanhar a Orquestra Filarmônica Bachiana do Sesi/SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins, e se emocionou com as notas de Aquarela, Trem-Bala e as composições de Ennio Morricone. O ator Giulio Lopes, que interpretou o pai de João Carlos Martins no filme “João, O Maestro” esteve presente na plateia, junto com outras 4,5 mil pessoas, para apreciar o evento.

Já no início da noite, a expectativa virou realidade quando 25 mil suzanenses viram a dupla sertaneja Matheus e Kauan subir ao Palco 1 para apresentar seus sucessos. Muitos fãs cantaram “Que sorte a nossa” por verem seus ídolos.