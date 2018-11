Área central terá Conseg em dezembro

Suzano ganha, a partir de dezembro, um novo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). Desta vez, a área central será beneficiada. Além disso, os bairros Jardim Imperador, Monte Cristo e Jardim Suzanópolis terão um Núcleo de Ação Local (NAL). O motivo das instalações seria os altos índices de criminalidade na região. Outros dois conselhos de segurança existentes na cidade ficam localizados no Distrito de Palmeiras e no Boa Vista.

De acordo com o presidente do Conseg de Palmeiras, Gustavo Ferreira, que está apoiando a iniciativa, o Conseg do Centro será implantado a partir de dezembro para reforçar a segurança e diminuir a criminalidade da área. Contudo, ele não disse o número de ocorrências na região.

Primeira reunião

A primeira reunião já até tem local para ser realizada: o salão paroquial da Igreja São Sebastião, a Matriz. Segundo Gustavo, o padre Cláudio Taciano ofereceu o espaço.

NAL

O novo NAL será implantado nos três bairros: Jardim Imperador, Monte Cristo e Jardim Suzanópolis. O presidente do Conseg de Palmeiras, Gustavo, disse que estão conversando com moradores do Jardim Imperador, que auxiliarão na segurança dos locais. Ele ainda comentou que estão recrutando voluntários para fazer parte desta ação.

"Estamos buscando ajuda dos moradores dos bairros, que conhecem cada ponto da região, para melhorar a segurança.

O auxílio deles é de extrema importância. Já falamos com um grupo do Jardim Imperador, que tem câmeras espalhadas pelo bairro". "É até possível de fazer um Vizinhança Solidária", acrescentou.